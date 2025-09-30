台美晶片製造「五五分」 專家：美試水溫 拉高談判籌碼

美國商務部長盧特尼克拋出台美晶片製造「五五分」，引發產業界震撼，並為台積電等相關供應鏈帶來新的不確定性。多數專家評估，此提案落實機率偏低，但已成功達到美方「試水溫」及在貿易談判中拉高籌碼的目的。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，在美生產晶片的成本至少比在台灣高出20至30％，若美國強制拉高晶片在美生產比率，將導致美國電子相關產品成本大幅揚升，研判此案試水溫意味較大。

台新投顧副總經理黃文清也持相同看法，認為「五五分」機會不大。除了產能建置和人才取得困難外，晶片價格大幅上揚，將使美國科技產業及品牌公司成為明顯受害者。

萬寶投顧董事長朱成志分析，市場長期以來擔憂台積電變「美積電」，如何確保台積電能維持對台灣本身的戰略地位與經濟領頭羊角色，是政府與台積電（2330）高層必須面對的重大課題。