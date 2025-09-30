聽新聞
0:00 / 0:00

繼藥品後 川普又宣布：海外電影課100%關稅

聯合報／ 記者陳熙文、編譯羅方妤／綜合報導

美國總統川普廿九日宣布，將針對海外製作的電影開徵百分之一百關稅，並預告未來會針對不在美國生產製造傢俱的國家課徵高額關稅。

川普上周才宣布一系列包括藥品關稅在內的產品關稅，他廿九日又在社群平台發文表示，美國的電影產業被其他國家偷走了，就像從嬰兒手中奪走糖果一樣；川普說，尤其加州受創最深，他還批評加州州長紐森弱小無能。

川普說，為了解決這個長期未解的問題，他計畫向任何不在美國製作的電影課徵百分之一百關稅。

川普沒有具體說明何時或如何實施關稅。如果川普兌現他的威脅，這將是他第一次對服務而不是實體產品徵收關稅。

總統最初在五月威脅要對外國製作的電影徵收百分之一百關稅，理由是其他國家提供的稅收優惠，將電影製作人吸引到海外。

當川普首次公開宣布徵收電影關稅時，好萊塢完全措手不及。一位業內人士當時告訴ＣＮＮ， 「這令人震驚，幾乎意味著電影製作將完全停擺，實際上他無權這麼做，而且執行起來也太複雜了」。

美國演員和導演通常更喜歡在住處附近工作，但聯合人才經紀公司副董事長蘇雷斯當時說，因為勞動力成本等問題，「事實上，好萊塢電影公司支付所有人的機票和酒店費用到國外拍片，反倒更便宜」。

此外，川普還表示，北卡州的傢俱產業已輸給中國和其他國家，為了讓北卡州再次偉大，他計畫向任何不在美國生產傢俱的國家課徵高關稅。川普說，他後續會公布更多細節。

關稅 川普 電影 好萊塢

延伸閱讀

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

赫塞斯召集數百名將官 川普親赴維州與會

中國持續打「拒買牌」暫停採購重創美大豆農業

哈瑪斯稱未收到川普停火案 巴：以狂炸加薩市 24小時74人亡

相關新聞

繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

美國總統川普29日上午宣布針對海外製作的電影開徵100％的關稅，並預告未來會針對不在美國生產製造傢俱的國家課徵高額關稅。

盧特尼克拋美版矽盾說 美台晶片產能五五分

美國商務部長盧特尼克廿七日表示，在中國大陸毫不掩飾要奪取台灣的情況下，美國不能再過度依賴台灣半導體，必須推動美台晶片產能...

繼藥品後 川普又宣布：海外電影課100%關稅

美國總統川普廿九日宣布，將針對海外製作的電影開徵百分之一百關稅，並預告未來會針對不在美國生產製造傢俱的國家課徵高額關稅。

川普對美國境外製作電影課徵100%關稅 首次針對服務而非實體產品

美國CNN報導，美國總統川普29日在自家社群媒體平台「真實社群」發文表示，他將對「所有在美國境外製作的電影」課徵100%...

對台貿易協議聚焦晶片製造 美商務部長提「五五分」

美國商務部長盧特尼克昨天受訪時重申將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他...

南韓與美國談成匯率協議 將持續爭取美方同意換匯額度措施

南韓27日表示，已與美國達成匯率協議，最快本周公布細節，預料為美國判斷南韓並非匯率操縱國，南韓也持續爭取美方同意南韓提議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。