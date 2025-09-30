繼藥品後 川普又宣布：海外電影課100%關稅

美國總統川普廿九日宣布，將針對海外製作的電影開徵百分之一百關稅，並預告未來會針對不在美國生產製造傢俱的國家課徵高額關稅。

川普上周才宣布一系列包括藥品關稅在內的產品關稅，他廿九日又在社群平台發文表示，美國的電影產業被其他國家偷走了，就像從嬰兒手中奪走糖果一樣；川普說，尤其加州受創最深，他還批評加州州長紐森弱小無能。

川普說，為了解決這個長期未解的問題，他計畫向任何不在美國製作的電影課徵百分之一百關稅。

川普沒有具體說明何時或如何實施關稅。如果川普兌現他的威脅，這將是他第一次對服務而不是實體產品徵收關稅。

總統最初在五月威脅要對外國製作的電影徵收百分之一百關稅，理由是其他國家提供的稅收優惠，將電影製作人吸引到海外。

當川普首次公開宣布徵收電影關稅時，好萊塢完全措手不及。一位業內人士當時告訴ＣＮＮ， 「這令人震驚，幾乎意味著電影製作將完全停擺，實際上他無權這麼做，而且執行起來也太複雜了」。

美國演員和導演通常更喜歡在住處附近工作，但聯合人才經紀公司副董事長蘇雷斯當時說，因為勞動力成本等問題，「事實上，好萊塢電影公司支付所有人的機票和酒店費用到國外拍片，反倒更便宜」。

此外，川普還表示，北卡州的傢俱產業已輸給中國和其他國家，為了讓北卡州再次偉大，他計畫向任何不在美國生產傢俱的國家課徵高關稅。川普說，他後續會公布更多細節。