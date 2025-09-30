川普政府挑戰台灣矽盾論 美晶片自製率40% 不可能的任務

美國商務部長盧特尼克喊出「美台晶片產能五五分」，並挑戰傳統「矽盾」論，目標將美國晶片自製率從2%提升至40%，業界分析，要達到美國晶片自製率四成堪稱「不可能的任務」，光是資金、人才、成本、供應鏈環境與配套措施等四大難題，就很難解決。

長期研究半導體地緣變化的專家指出，要達成「美台晶片產能五五分」，估計得在美斥資逾5,000億美元（逾新台幣15兆元），相當於台灣政府五年歲出總預算，這筆天文數字誰來埋單？更遑論相關投資得同時打造先進製程、先進製程、封裝與供應鏈配套，才能讓整體生態系更完整，這正是台灣矽盾強實的基礎。

另外，廠區營運背後最關鍵是人才，人才並包含協力廠商與關鍵夥伴的即時配合，預期美國供應鏈仍需要時間升級，由於相關經驗與及時支援速度難以複製，台灣人才與供應鏈夥伴將扮演更吃重角色。

尤其美國當下年輕人以進入Google、Meta、微軟、亞馬遜或OpenAI等雲端業為優先志向，美國半導體產業提升晶片自主政策，估計到2030年新增用工需求將超過10萬人，現有培訓與移民政策難以短期補足；另外，顧問機構並預估缺口恐更大。

成本方面，業界分析，台積電（2330）和三星、英特爾在美國都面對同樣的成本壓力，不過，台積電擁有經濟規模優勢，預期在美國新廠後續產能陸續開出與學習曲線加速後，搭配台灣人才與夥伴可望快速改善成本，反倒是供應鏈環境與配套措施並非一朝一夕可建立完成，預期耗時數十年才會趨於完備。

尤其台積電等晶片大廠將產能移往美國，區域生產成本差異，得採不同區域定價。業者推斷，在美國生產的晶片報價，恐怕會比台灣生產更高上近倍。

供應鏈能不能跟上美國製造腳步，也是問題。以台積電為例，為提高生產效率，這幾年積極提升材料與設備供應鏈在地化，包括關鍵化學品（含PFAS族群）、特種氣體（如氦）、光阻與石英件等上游材料，目前仰賴進口，如果川普政府只要逼迫台積電前去設廠，忽略這些供應鏈配套在美供應，恐怕也會讓台積電不敢將一半以上的產能往美國移動。



延伸閱讀

美挑戰台灣矽盾論 聯電、世界受關注