川普對美國境外製作電影課徵100%關稅 首次針對服務而非實體產品
美國CNN報導，美國總統川普29日在自家社群媒體平台「真實社群」發文表示，他將對「所有在美國境外製作的電影」課徵100%的關稅。不過，川普沒有具體說明何時及如何課徵關稅。
CNN指出，如果川普真的實施，這將是他首次對服務而非實體產品課徵關稅。
川普今年5月就威脅要對在外國製作的電影課徵100%關稅，理由是其他國家提供稅收優惠，吸引電影製作人前往海外。他在貼文中點名加州，稱加州「受到的打擊特別嚴重」。
川普今年5月首次提出這項關稅時，好萊塢完全措手不及。一名業界人士當時告訴CNN：「乍看這令人震驚，幾乎會導致製片工作完全停擺，但實際上川普無權這麼做，而且這件事過於複雜，難以執行。」
