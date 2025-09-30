日韓投資美國承諾動搖 兩國審慎看待注資9,000億美元支票

雖然美國透過貿易協議取得來自日本與南韓共9,000億美元的投資承諾，但如今這兩個美國盟友相繼展現審慎的態度，南韓暫緩依華府條件與美方簽署協議，日本執政黨新黨魁的熱門人選高市早苗也暗示，美日可能重回談判桌來檢視雙方的協議。

彭博資訊報導，美國和南韓當局7月同意，以南韓對美3,500億美元投資承諾，換取該國輸美關稅由25%調降至15%，但雙方對此協議架構的想法仍有分歧。日本也做出5,500億美元的類似承諾，以求輸美關稅能降至15%，惟實施細節尚不明朗，而美日協議已公開的細節，讓南韓官員感到憂心。

南韓國家安保室室長魏聖洛27日表示，「我們沒有能力用現金支付3,500億美元」，「客觀上和實際上都不是我們能負擔的水準」。他也說：「我們的立場不是一個談判戰術。」「我們正試圖提出替代選項，目前正進行相關規劃。」

此前，美國總統川普聲稱，日韓兩國將以 「預付現金」的方法投資美國。美國商務部長盧特尼克據傳對南韓官員表示，相較於貸款，華府偏好現金投資。

南韓承諾對美投資的3,500億美元，相當於南韓外匯存底的八成以上。南韓國務總理金民錫上周接受彭博採訪時說，除非美韓達成匯率協議，否則這些投資將重創國家經濟。南韓27日已與美國達成匯率協議，最快本周公布細節。

日本上周末也對其5,500億美元的對美投資承諾表達審慎的態度。執政的自民黨新黨魁熱門人選之一高市早苗28日暗示，若美日協議不符合日本利益，有可能重新談判。

自民黨10月4日將舉行黨魁選舉。

美日雙方9月4日簽署合作備忘錄（MOU），明定一旦川普挑選好由日本投資的項目，日本得在45個工作天內提供資金，且必須以美元計價，並存入美方指定的帳戶。

然而，日本談判代表赤澤亮正此後表示，主要負責提供資金的國際協力銀行（JBIC）和日本貿易保險公司（NEXI），將不會為日本無法受惠的項目提供資金。赤澤亮正也曾說，對美的5,500億美元投資，僅1%-2%為實際投資，其餘將是貸款和貸款保證。