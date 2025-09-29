繼藥品關稅之後 川普又宣布課徵100%海外電影關稅

美國總統川普29日上午宣布針對海外製作的電影開徵100％的關稅，並預告未來會針對不在美國生產製造傢俱的國家課徵高額關稅。

川普上周才宣布一系列包括藥品關稅在內的產品關稅，川普29日又在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國的電影產業被其他國家偷走了，就像從嬰兒手中奪走糖果一樣；川普說，尤其加州受創最深；川普也開砲說，加州州長紐森弱小、無能。

川普說，為了解決這個長期未解的問題，他計畫向任何不在美國製作的電影課徵100％的關稅。

此外，川普又表示，為了北卡羅來納州再次偉大，指該州的傢俱產業已經輸給中國和其他國家，川普計畫向任何不在美國生產傢俱的國家課徵高額關稅。川普說，他後續會在公布更多細節。