對台貿易協議聚焦晶片製造 美商務部長提「五五分」

美國商務部長盧特尼克昨天受訪時重申將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他另拋出對「矽盾」的對立論點，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。

「這是一個很重大的（協議），即將到來。我認為很快，我預期會真正開始與他們（台灣）討論並解決這件事」，盧特尼克（Howard Lutnick）接受美國新聞頻道NewsNation訪問時說道。

當提到「美國究竟希望從與台灣的貿易協議中得到什麼」時，他說，手機及汽車裡95%的晶片都是台灣產，而台灣在9000英里之外，聽起來不妙，且台灣又距離中國80英里。如今北京已經直接表明要奪取台灣，毫不隱晦。

他說，川普政府的目標是將晶片製造業務大幅轉移到美國本土，以便自主生產晶片。「無法自己製造晶片，要怎麼自保」？

盧特尼克指出，當他接手商務部長時，美國僅2%的晶片是自製。他離任時的目標是達到40%。這被視為幾乎不可能的任務，需要投資逾5000億美元（約新台幣15兆2392億元），及建立完整的供應鏈，但這就是他的目標。

「因此，讓台灣參與、同意參與（供應鏈），這就是川普政府的魔力」。

他說，這對台灣來說不是自然的選擇，台灣很自然的想法是：「我們生產95%，我們很滿意。」但川普會說：「這對你不好，對我們也不好。因為我們保護你，而如果要我們繼續保護你，你就得幫我們達成合理的自給自足」。

對於台灣憂心失去「矽盾」這層保障，美國就不太可能在中國採取軍事行動時保護台灣，盧特尼克說，他的論點是，如果台灣掌握95%晶片，美國要怎麼取得這些晶片來保護台灣？難道透過飛機或船運過來？美國必須減少對台灣晶片的依賴。

因此他向台灣提出「五五分」的構想，美國生產一半，台灣生產一半。盧特尼克說，這樣一來，美國仍在根本上依賴台灣，「因為沒了那另一半我們活不了」。但如果美國掌握一半晶片，就有能力做必要的事。

他指出，這就是美國的思路，與台灣對話時也表明，讓美國達到50%自製對台灣來說至關重要。當前台灣晶片產量占全球95%，「五五分」需要大量溝通，但這是美國一直在努力的方向。

台灣暫行對等關稅稅率20%已上路，盧特尼克11日首次預告，將與台灣達成重大協議。行政院經貿談判辦公室隔天表示，台美雙方的關稅談判持續推進，仍在等待美方安排總結性會商。