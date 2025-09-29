南韓與美國談成匯率協議 將持續爭取美方同意換匯額度措施

南韓27日表示，已與美國達成匯率協議，最快本周公布細節，預料為美國判斷南韓並非匯率操縱國，南韓也持續爭取美方同意南韓提議的換匯額度措施，希望挽救雙方之間的貿易協議。南韓和美國本周也將成立工作小組，改善南韓勞工的簽證制度。

南韓副總理兼財長具潤哲從美國返抵國門後表示，南韓「已與美國達成匯率協議，近期將公布細節」。他並未具體說明協議內容，但總統府發言人姜由楨表示，這項協議無關目前韓美正在協商的建立換匯額度安排，「就我所知，美國持續判斷南韓並非匯率遭縱國」。

南韓仍在爭取美方同意與南韓建立新的換匯額度。南韓與美國已達成貿易協議，承諾投資美國3,500億美元，換取美方調降南韓關稅至15%，之後首爾當局提出換匯協議，因擔心成立3,500億美元的投資基金可能引發資本外流，帶來類似1997年亞洲金融風暴的動盪。

之後，美國總統川普聲稱南韓的3,500億美元將「預付現金」，更加重憂慮。韓元兌美元26日貶至1,414韓元兌1美元，為5月14日以來新低。

具潤哲說，已向美國財長貝森特表示，若要南韓預先以現金投資美國，就必須先談成換匯協議。他被問及換匯協議是否會告吹時說：「貝森特非常了解我們的外匯情勢。我已經提到幾個關鍵重點，我相信他們會加以考量。」

南韓國家安保室室長魏聖洛27日受訪、被問到川普表示南韓須「預付」承諾投資美國的3,500億美元時，重申南韓無法「預付」3,500億美元，「我們沒能力用現金支付3,500億美元」，我們正試圖提出替代選項，目前正進行相關規劃。」

他說，首爾希望能在10月31日-11月1日在慶州舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，於川普出席的時候舉行下次美韓峰會，取得突破，「關稅談判的潛在目標時點之一，為即將舉行的韓美峰會」，「我們將目標擺在慶州的APEC」。

此外，南韓外交部與美國國務院的代表30日將在華府召開首次工作小組會議，商討如何改善南韓勞工的在美簽證機制，包括是否要提高B1簽證的彈性。韓聯社指出，美國國土安全部與商務部官員也將與會。