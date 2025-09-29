日本自民黨黨魁候選人大膽發言 高市早苗暗示與美重談關稅

日本執政黨自民黨10月4日將選出新黨魁，熱門人選之一的高市早苗28日暗示，若她當選，如果美日關稅貿易協議未能帶給日本利益，有可能重新談判。

現在距離自民黨從五位候選人中選出新黨魁不到一周，民調顯示，農林水產大臣小泉進次郎獲得最多國會議員支持，支持率約30%，現任內閣官房長官林芳正居次，高市排第三。但共同社28日發布的調查顯示，高市在一般黨員的支持率居冠，小泉進次郎居次。

高市28日在富士電視台的現場節目上，提到日美協議中的5,500億美元投資基金時表示，「如果在執行協議的過程中，發生任何對日本利益不公平的事，我們必須堅持我方立場」，「這也包括可能的重新談判。」小泉則在富士節目上，讚許美日貿易協議結果，「若有任何問題，將獲得妥善討論」。

國營電視台NHK 28日上午另一現場節目上，五位候選人都提到美總統川普10月下旬可能訪日，他們表示，將努力和川普建立個人關係，並強調美日關係重要性。