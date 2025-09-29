日本自民黨黨魁候選人大膽發言 高市早苗暗示與美重談關稅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本執政黨自民黨10月4日將選出新黨魁，熱門人選之一的高市早苗28日暗示，若她當選，如果美日關稅貿易協議未能帶給日本利益，有可能重新談判。

現在距離自民黨從五位候選人中選出新黨魁不到一周，民調顯示，農林水產大臣小泉進次郎獲得最多國會議員支持，支持率約30%，現任內閣官房長官林芳正居次，高市排第三。但共同社28日發布的調查顯示，高市在一般黨員的支持率居冠，小泉進次郎居次。

高市28日在富士電視台的現場節目上，提到日美協議中的5,500億美元投資基金時表示，「如果在執行協議的過程中，發生任何對日本利益不公平的事，我們必須堅持我方立場」，「這也包括可能的重新談判。」小泉則在富士節目上，讚許美日貿易協議結果，「若有任何問題，將獲得妥善討論」。

國營電視台NHK 28日上午另一現場節目上，五位候選人都提到美總統川普10月下旬可能訪日，他們表示，將努力和川普建立個人關係，並強調美日關係重要性。

關稅 川普

延伸閱讀

紐時：以國安為由 川普擬擴大232條款關稅範圍

自民黨總裁選舉 小泉進次郎認了「灌水讚美留言」單一帳號狂發500則

日自民黨總裁選舉開跑 民調：「石破票」多流向小泉

日本自民黨總裁選舉開跑 5人參選、10/4投開票

相關新聞

南韓與美國談成匯率協議 將持續爭取美方同意換匯額度措施

南韓27日表示，已與美國達成匯率協議，最快本周公布細節，預料為美國判斷南韓並非匯率操縱國，南韓也持續爭取美方同意南韓提議...

對台貿易協議聚焦晶片製造 美商務部長提「五五分」

美國商務部長盧特尼克昨天受訪時重申將與台灣達成貿易協議，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。他...

日本自民黨黨魁候選人大膽發言 高市早苗暗示與美重談關稅

日本執政黨自民黨10月4日將選出新黨魁，熱門人選之一的高市早苗28日暗示，若她當選，如果美日關稅貿易協議未能帶給日本利益...

日本自民黨新黨魁熱門人選高市語出驚人 暗示重談與美關稅協議

日本執政黨自民黨10月4日將選出新黨魁，熱門人選之一的高市早苗28日在電視節目上暗示，若她當選，如果美日關稅貿易協議並未...

川普關稅防司法挫敗 備妥祕密武器 擴大232條款適用範圍

紐約時報26日報導，美國總統川普許多關稅政策正面臨美國聯邦最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備案，以規避潛在的司法...

川普再揮鐵拳 電子產品擬按晶片數課稅 從電動牙刷到筆電都被盯上

路透26日引述三位知情人士獨家報導，川普政府正考慮依據進口電子產品所含晶片量徵收關稅，旨在推動企業將製造轉移至美國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。