日本自民黨新黨魁熱門人選高市語出驚人 暗示重談與美關稅協議

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本自民黨下任黨魁熱門人選之一的高市早苗表示，如果美日關稅協議有損日本利益，她上任後不排除重新談判。美聯社
日本執政黨自民黨10月4日將選出新黨魁，熱門人選之一的高市早苗28日在電視節目上暗示，若她當選，如果美日關稅貿易協議並未帶給日本利益，有可能重新談判。

現在距離自民黨從五位候選人中選出新黨魁不到一周，高市28日在富士電視台的現場節目上，提到協議中的5,500億美元日本投資基金時表示，「如果在執行協議的過程中，發生任何對日本利益不公平的事，我們必須堅持我方立場」，「這也包括可能的重新談判。」

最近對自民黨國會議員進行的調查顯示，農林水產大臣小泉進次郎是最多議員支持的下屆黨魁人選，但其他調查顯示，高市在一般黨員的支持率最高。

據產經新聞和JNN新聞網所做調查，約30%自民黨議員考慮支持小泉，現任內閣官房長官林芳正居次，高市排名第三，另有約20%議員尚未決定。

小泉則在富士節目上，讚許美日貿易協議結果，「如果出現任何問題，將獲得妥善討論」。

在國營電視台NHK 28日上午的另一現場節目上，五位候選人也都提到美國總統川普10月下旬可能訪日，他們表示，將努力和川普建立個人關係，並強調美日關係重要性。當地媒體報導，川普可能會在參加10月底在南韓的亞太經合會（APEC）峰會前，先造訪日本，自民黨新黨魁屆時可能與川普會面。

