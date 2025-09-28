又有高關稅…大陸家具重鎮佛山 已放棄美國市場

美國總統川普宣布，十月一日起對多類進口品實施新一輪高關稅，其中進口家具課百分之卅關稅，廚房櫥櫃、浴室洗手台及相關建材等徵百分之五十關稅。路透廿六日報導，中國大陸「家具王國」廣東省佛山市樂從鎮的業者直言，已放棄美國市場。

樂從鎮獲中國官方給予「中國家具商貿之都」稱號，有數萬個家具製造廠及貿易商和一八○多個家具商城。路透記者實地走訪該鎮後，發現這些廠家與貿易商對川普祭出的高關稅不以為意，因為早已放棄美國市場。

一家生產軟墊椅子的家具公司馮姓營銷經理說，該公司已減少仰賴美國市場；去年十一月川普當選後，就考慮可能有高關稅，「就沒怎麼考慮美國市場；美方都不下訂單，我們也不想賣」。

另一家走中高級沙發製造商金姓老闆說，目前主要是中東和東南亞客戶，之前還有兩個美國客戶，但川普調高關稅後，這兩個客戶就都取消訂單。

一個家具商城凌姓銷售經理說，「不是我們不向美國賣東西，我們很樂意，只是從新冠疫情以來，就沒見過美國客戶了；不過現在各行各業都面臨很多問題，不只家具業，但我們仍會生存下來」。