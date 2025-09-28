聽新聞
又有高關稅…大陸家具重鎮佛山 已放棄美國市場

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
廣東省佛山市樂從鎮被稱「中國家具商貿之都」，但傳出業者已放棄美國市場。圖為一家商場陳列的戶外家具。 （路透）
廣東省佛山市樂從鎮被稱「中國家具商貿之都」，但傳出業者已放棄美國市場。圖為一家商場陳列的戶外家具。 （路透）

美國總統川普宣布，十月一日起對多類進口品實施新一輪高關稅，其中進口家具課百分之卅關稅，廚房櫥櫃、浴室洗手台及相關建材等徵百分之五十關稅。路透廿六日報導，中國大陸「家具王國」廣東省佛山市樂從鎮的業者直言，已放棄美國市場。

樂從鎮獲中國官方給予「中國家具商貿之都」稱號，有數萬個家具製造廠及貿易商和一八○多個家具商城。路透記者實地走訪該鎮後，發現這些廠家與貿易商對川普祭出的高關稅不以為意，因為早已放棄美國市場。

一家生產軟墊椅子的家具公司馮姓營銷經理說，該公司已減少仰賴美國市場；去年十一月川普當選後，就考慮可能有高關稅，「就沒怎麼考慮美國市場；美方都不下訂單，我們也不想賣」。

另一家走中高級沙發製造商金姓老闆說，目前主要是中東和東南亞客戶，之前還有兩個美國客戶，但川普調高關稅後，這兩個客戶就都取消訂單。

一個家具商城凌姓銷售經理說，「不是我們不向美國賣東西，我們很樂意，只是從新冠疫情以來，就沒見過美國客戶了；不過現在各行各業都面臨很多問題，不只家具業，但我們仍會生存下來」。

關稅 川普 廣東 家具 美國 椅子 樂從鎮 路透 美方

相關新聞

收TikTok演算法授權費…路透：字節跳動可保在美半數獲利

路透廿六日引述三位知情人士報導，TikTok中國大陸母公司字節跳動將保留部分在美業務經營的所有權，但會將TikTok的資料數據、內容與演算法控制權移交新的美國合資團隊，且字節跳動仍可獲在美業務至少半數的整體利潤。

新聞眼／川普頻出招 扶起美製半導體是終極目標

二三二條款尚未底定，但市場卻不斷傳出各式消息，美國川普政府一下傳出計畫要求晶片與進口晶片比例維持在一比一，一下又說要根據每台外國電子設備所含晶片的數量來徵收關稅，川普政府扶植美國製造半導體立意相當明顯。

川普擬擴大232條款範圍 當對等關稅被法院推翻的「備案」

紐約時報廿六日報導，美國總統川普許多關稅政策正面臨美國聯邦最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備案，以規避潛在的司法挫敗。該備案的核心是透過一九六二年貿易擴張法第二三二條款，以國安為由擴大關稅適用範圍。

路透：商品內含晶片 美國擬徵關稅

路透廿六日引述三位知情人士獨家報導，值此美國總統川普尋求推動公司將製造業轉移至美國之際，川普政府正考慮根據每個外國電子設...

川普宣布藥品課100%關稅 供應鏈產生混亂 成本可能轉嫁病患

川普總統26日宣布10月1日起將對專利藥徵收100%關稅，引發外界困惑，政府官員、製藥公司、貿易團體都在尋求相關細節。川...

