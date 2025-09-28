聽新聞
收TikTok演算法授權費…路透：字節跳動可保在美半數獲利

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
根據美媒披露，接手TikTok的合資團隊將向字節跳動承租演算法副本。 （路透）
根據美媒披露，接手TikTok的合資團隊將向字節跳動承租演算法副本。 （路透）

路透廿六日引述三位知情人士報導，TikTok中國大陸母公司字節跳動將保留部分在美業務經營的所有權，但會將TikTok的資料數據、內容與演算法控制權移交新的美國合資團隊，且字節跳動仍可獲在美業務至少半數的整體利潤。

字節跳動在新TikTok美國版營運架構中的角色比預期更大，這凸顯字節跳動未來將持續且可觀地參與TikTok在美營運。

根據美媒披露，接手的合資團隊將向字節跳動承租演算法副本，再由美國甲骨文重新訓練，美國用戶資料數據將儲存在甲骨文管理的安全雲端。字節跳動無法擷取TikTok美國用戶資訊，也無法控制美國境內的演算法。

不過，字節跳動可透過向美方提供演算法副本產生的一切營利收取授權費，並按持股比例分潤。TikTok美國版在新團隊接手後，字節跳動仍能獲得在美業務百分之五十或更多的整體利潤。

至今陸續披露的TikTok美國版所有權結構訊息，可能將引發TikTok交易在美國國會和批評人士的反對，即美中這項交易符不符合美國去年通過的「不賣就禁」法。該法要求字節跳動必須出售在美業務給「非中國買家」，否則在美將被禁。

對此，美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾說，將全面監督此一交易，已要求白宮提供緊急簡報，該交易應排除新的合資團隊，與字節跳動間的任何營運聯繫；法律設下嚴格防線，禁止字節跳動和任何TikTok的接手團隊，在至關重要的演算法上合作。

又有高關稅…大陸家具重鎮佛山 已放棄美國市場

美國總統川普宣布，十月一日起對多類進口品實施新一輪高關稅，其中進口家具課百分之卅關稅，廚房櫥櫃、浴室洗手台及相關建材等徵百分之五十關稅。路透廿六日報導，中國大陸「家具王國」廣東省佛山市樂從鎮的業者直言，已放棄美國市場。

新聞眼／川普頻出招 扶起美製半導體是終極目標

二三二條款尚未底定，但市場卻不斷傳出各式消息，美國川普政府一下傳出計畫要求晶片與進口晶片比例維持在一比一，一下又說要根據每台外國電子設備所含晶片的數量來徵收關稅，川普政府扶植美國製造半導體立意相當明顯。

川普擬擴大232條款範圍 當對等關稅被法院推翻的「備案」

紐約時報廿六日報導，美國總統川普許多關稅政策正面臨美國聯邦最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備案，以規避潛在的司法挫敗。該備案的核心是透過一九六二年貿易擴張法第二三二條款，以國安為由擴大關稅適用範圍。

路透：商品內含晶片 美國擬徵關稅

路透廿六日引述三位知情人士獨家報導，值此美國總統川普尋求推動公司將製造業轉移至美國之際，川普政府正考慮根據每個外國電子設...

川普宣布藥品課100%關稅 供應鏈產生混亂 成本可能轉嫁病患

川普總統26日宣布10月1日起將對專利藥徵收100%關稅，引發外界困惑，政府官員、製藥公司、貿易團體都在尋求相關細節。川...

