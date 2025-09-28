收TikTok演算法授權費…路透：字節跳動可保在美半數獲利

路透廿六日引述三位知情人士報導，TikTok中國大陸母公司字節跳動將保留部分在美業務經營的所有權，但會將TikTok的資料數據、內容與演算法控制權移交新的美國合資團隊，且字節跳動仍可獲在美業務至少半數的整體利潤。

字節跳動在新TikTok美國版營運架構中的角色比預期更大，這凸顯字節跳動未來將持續且可觀地參與TikTok在美營運。

根據美媒披露，接手的合資團隊將向字節跳動承租演算法副本，再由美國甲骨文重新訓練，美國用戶資料數據將儲存在甲骨文管理的安全雲端。字節跳動無法擷取TikTok美國用戶資訊，也無法控制美國境內的演算法。

不過，字節跳動可透過向美方提供演算法副本產生的一切營利收取授權費，並按持股比例分潤。TikTok美國版在新團隊接手後，字節跳動仍能獲得在美業務百分之五十或更多的整體利潤。

至今陸續披露的TikTok美國版所有權結構訊息，可能將引發TikTok交易在美國國會和批評人士的反對，即美中這項交易符不符合美國去年通過的「不賣就禁」法。該法要求字節跳動必須出售在美業務給「非中國買家」，否則在美將被禁。

對此，美國聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員穆勒納爾說，將全面監督此一交易，已要求白宮提供緊急簡報，該交易應排除新的合資團隊，與字節跳動間的任何營運聯繫；法律設下嚴格防線，禁止字節跳動和任何TikTok的接手團隊，在至關重要的演算法上合作。