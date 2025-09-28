新聞眼／川普頻出招 扶起美製半導體是終極目標

二三二條款尚未底定，但市場卻不斷傳出各式消息，美國川普政府一下傳出計畫要求晶片與進口晶片比例維持在一比一，一下又說要根據每台外國電子設備所含晶片的數量來徵收關稅，川普政府扶植美國製造半導體立意相當明顯。

川普政府的用意是要降低對進口經驗依賴，卻也將增添美國電子產品製造商的挑戰，考驗白宮與科技業主管之間的關係，並將使原已各種關稅盤根錯節的關稅體系，更加複雜。

由於目前台廠中前往布局僅台積電，且提出投資規模最大，不過台積電提出在美製造的規畫，只是將其中先進製程的百分之卅，移到美國生產，但台積電美國客戶占台積電出口比重已逾七成。換句話說，台積電如果要取得更多的關稅豁免，勢必得加大在美生產量能，如果無法增加，就得支付關稅。

屆時，額外增加的關稅由台積電吸收還是轉嫁給客戶，就得衡量誰具備制價權。台積電在先進製程有領先優勢，自有轉嫁給晶片客戶的籌碼，但客戶也都是重量級，因此推斷未來會有一番拉鋸談判。

而採用這些先端晶片的產品，多半是用於供貨給美國雲端網路服務業（ＣＳＰ）的ＡＩ伺服器，這些產品除了採用最高效的晶片外，還有很多重要關鍵零組件，如此一來，要爭取也獲得類似晶片般免稅，也會被迫將伺服器組裝並連帶要求配合零組件廠也一同赴美設廠。

半導體業者即預判，川普政府頻頻出招，旨在提升美國製造。川普政府拿最關鍵的晶片開刀，初期最關鍵晶片製造廠台積電和組裝廠如廣達、英業達、緯創集團已做出相對應措施，加快在美建廠腳步。

不過，川普政府此措施已決定針對所有電子產品所含晶片必須有百分之五十是採用在美製造晶片，因此被解讀為是讓如英特爾、美光、德儀、格芯（又稱格羅方德）等美國晶片製造廠帶來另一利多。

半導體業者表示，台灣企業面對全球貿易應變非常快，相信一旦遭遇不利的關稅壓力，自會採取赴美設廠的行動，相信業者會很快找到出路。