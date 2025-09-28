川普擬擴大232條款範圍 當對等關稅被法院推翻的「備案」

紐約時報廿六日報導，美國總統川普許多關稅政策正面臨美國聯邦最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備案，以規避潛在的司法挫敗。該備案的核心是透過一九六二年貿易擴張法第二三二條款，以國安為由擴大關稅適用範圍。

聯邦最高法院預定十一月就川普今年對外國加徵關稅是否違憲進行言詞辯論，但川普政府已在構築另一套免於前述法律挑戰的關稅體系，提議或頒布對美國逾三分之一進口商品實施關稅，涵蓋汽車、機械、醫療設備、半導體等關鍵產品；即使「解放日」關稅可能被法院推翻，這些依據二三二條款的關稅仍將屹立不搖。

川普已多次動用二三二條款，對鋼、鋁、汽車與銅加徵關稅。主管此類關稅的美國商務部尚有數項二三二條款調查待結，包括木材、關鍵礦產、飛機與風力渦輪機。

川普廿五日擴大使用二三二條款，表示自十月一日起對進口品牌藥或專利藥、重型卡車、廚櫃和家具徵收百分之廿五至一百的關稅。川普政府另在廿四日啟動可能導致對工業機械、機器人、醫療設備、個人防護裝備課關稅的調查。此外，對半導體及內含半導體電子產品等的其他關稅，仍尚待實施。

二三二條款授權美國總統對被認為威脅國安的進口產品實施關稅或配額。依據該條款的關稅，廣泛程度遠不及川普依國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）課徵的對等關稅，但前者提供的法律保障有力許多，聯邦最高法院曾多次因為該法的國安因素，拒絕受理對其的法律挑戰。

在世貿組織（ＷＴＯ），哪些措施屬國安範疇一直備受熱議。總部在亞洲的辛里希基金會專家艾姆斯提到，外界雖大多聚焦聯邦最高法院審理中的對等關稅，但二三二條款關稅範圍持續擴大是更大問題，最值得關切。這類關稅適用全球，表面上以國安為由，法院或國會不太可能推翻或調整。

若聯邦最高法院對川普利用ＩＥＥＰＡ徵關稅做不利裁決，二三二條款將成為強力替代方案。法院傳統上高度尊重總統的國家安全判斷，法律專家視該條款相對安全，較不易受法律挑戰。

一位美國官員說，川普一直視提振製藥等產業為國安優先事項，美國政府很快將提出報告，說明為何對家具徵關稅是國安問題。