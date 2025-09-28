路透：商品內含晶片 美國擬徵關稅

路透廿六日引述三位知情人士獨家報導，值此美國總統川普尋求推動公司將製造業轉移至美國之際，川普政府正考慮根據每個外國電子設備所含晶片的數量課徵關稅。

根據這項未曾披露且可能還會更改的計畫，美國商務部將按輸美商品中晶片含量的估計值，依比例徵關稅。

白宮：將關鍵製造業帶回美國

對此，美國商務部尚未置評；白宮發言人德賽在被問到具體細節時答道，半導體產品對美國國安及經濟安全不可或缺，「我國不能依賴外國進口；川普政府正透過關稅、減稅、放寬管制與豐沛的能源優勢等措施，實施一項既細膩又多面向的做法，將關鍵的製造業帶回美國」。

川普八月表示，美國將對輸美半導體徵約百分之百關稅，但正在美國境內製造，或已承諾將這麼做的企業即可豁免。

非美國企業的全球最大晶片製造商，包括台積電及南韓三星電子。路透諮詢的一位消息人士曾說，美國商務部當時正考慮對進口設備中的晶片相關「內容物」徵百分之廿五關稅，以及對從日本和歐盟進口的電子產品徵百分之十五關稅。該消息人士強調，這些數字只是初步的稅率。

南韓官員直言付不起對美投資

韓媒廿七日報導，三星電子等南韓企業持續密切關注川普政府關稅政策的相關發展。南韓國家安保室室長魏聖洛同日對韓媒「Ａ頻道」直言，韓方無法以現金方式支付在美韓關稅談判中承諾的三五○○億美元（約台幣十點七兆元）對美投資，這不是談判策略，這筆金額超過南韓所能應付的程度。

消息人士提到，美國商務部也已審視基於對美國境內製造業投資的「一比一」關稅豁免政策。企業若想享有如此待遇，必須先將其半數的生產轉移到美國，但尚不清楚該政策將如何落實與推動。

白宮不滿意晶片設備關稅豁免

前述三位知情人士指出，美國商務部此前已提議對晶片製造工具的關稅豁免，以避免增加在美國國內生產半導體的成本，有損川普第二任的晶片製造回流美國目標；然而白宮對此一豁免條款不滿意，原因是大多數情況下，川普都不喜歡給人豁免。

該報導稱，若付諸實行，此一計畫將反映出，川普政府正尋求對廣泛的輸美商品徵關稅，從牙刷到筆電等各式各樣的消費性產品。川普自一月回任以來企圖擴大美國製造業，卻恐因此推升通膨。

華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）學者史崔恩說，這項計畫恐使消費性產品的成本攀升，此時美國面臨通膨問題，通膨率明顯高於聯準會（Ｆｅｄ）設定的目標且加快中。

史崔恩還說，鑑於產製這些商品的關鍵進口材料遭新增關稅，因此即使是在美國境內生產的商品，售價也很難不上漲。

為了強化美國本土製造業，川普第二任已祭出多項關稅措施。他廿五日宣布，將對品牌藥品徵百分之一百關稅，對重型卡車徵百分之廿五關稅，對廚櫃和浴室洗手台徵百分之五十關稅，並對軟墊家具徵百分之卅關稅，這些最新關稅措施預定自十月一日起生效。