川普關稅防司法挫敗 備妥祕密武器 擴大232條款適用範圍
紐約時報26日報導，美國總統川普許多關稅政策正面臨美國聯邦最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備案，以規避潛在的司法挫敗。該備案的核心是透過1962年貿易擴張法第232條款，以國安為由擴大關稅適用範圍。
聯邦最高法院預定11月就川普今年對外國加徵關稅是否違憲進行言詞辯論，但川普政府已在構築另一套免於前述法律挑戰的關稅體系，提議或頒布對美國逾三分之一進口商品實施關稅，涵蓋汽車、機械、醫療設備、半導體等關鍵產品；即使「解放日」關稅可能被法院推翻，這些依據232條款的關稅仍將屹立不搖。
川普已多次動用232條款，對鋼、鋁、汽車與銅加徵關稅。主管此類關稅的美國商務部尚有數項232條款調查待結。
