川普再揮鐵拳 電子產品擬按晶片數課稅 從電動牙刷到筆電都被盯上

路透26日引述三位知情人士獨家報導，川普政府正考慮依據進口電子產品所含晶片量徵收關稅，旨在推動企業將製造轉移至美國。

報導指出，根據這項計畫，美國商務部將依照產品中晶片含量的估計價值，按比率課徵關稅。不過，這項規劃可能還會有變化。

該報導稱，若付諸實行，此一計畫將反映出，川普政府正尋求對廣泛的輸美商品徵關稅，從電動牙刷到筆電等各式各樣的消費性產品。川普自1月回任以來企圖擴大美國製造業，卻恐因此推升通膨。

對此，美國商務部並未置評。一名消息人士表示，美國商務部正考慮對進口產品中的晶片相關部分課徵25%關稅，對來自日本和歐盟的電子產品則課以15%稅率，但強調這些為初步數字。

消息人士說，商務部也考慮依企業投資美國製造的規模，給與1比1的進口額度關稅豁免，前提是業者將半數生產移往美國，但尚不清楚將如何運作或是否會付諸實行。華爾街日報此前已報導過這項豁免。

白宮發言人德賽表示，「美國不能依賴外國進口的半導體產品，這些產品對國家和經濟安全至關重要」，「川普政府正透過關稅、減稅、放鬆監管以及能源充足，實施一種細緻且多方面的策略，將關鍵製造業帶回美國」。



