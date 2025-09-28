字節跳動保住美 TikTok 獲利 將持續且可觀地參與營運

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普25日簽署行政命令，宣布將TikTok美國業務出售給由甲骨文等投資方組成的團隊，以滿足國安要求。 （路透）
知情人士透露，TikTok的中國大陸母公司字節跳動將保留部分在美業務經營的所有權，但會將TikTok的數據、內容與演算法控制權移交給新的美國合資團隊，且字節跳動仍可獲在美業務至少半數的整體利潤。

路透報導，字節跳動在新的TikTok美國版營運架構中的角色比預期更大，凸顯該公司將持續且可觀地參與TikTok在美營運。

根據美媒披露，接手的合資團隊將向字節跳動承租演算法副本，再由美國甲骨文重新訓練，美國用戶資料數據將儲存在甲骨文管理的安全雲端。字節跳動無法擷取TikTok美國用戶資訊，也無法控制美國境內的演算法。

不過，字節跳動可透過向美方團隊提供演算法副本產生的一切營利收取授權費，並按自身持股比例分潤。TikTok美國版在新團隊接手後，字節跳動仍能獲得在美業務50%或更多的整體利潤。

美國總統川普25日簽署行政命令，宣布將TikTok美國業務出售給由甲骨文、銀湖（Silver Lake）及其他投資方組成的團隊，以滿足國安要求。

目前陸續披露的所有權結構訊息，恐使TikTok交易在美國國會以及批評者中引發質疑：川普拍板的這筆交易是否符合2024年通過的「不賣就禁」法。

美國國會去年4月跨黨派壓倒性通過「保護美國人免受外國對手控制之應用程式侵害法」（PAFACA，即俗稱不賣就禁），由時任總統拜登同月簽署。法規要求字節跳動必須出售在美業務，否則將被禁。

知情人士表示，美版TikTok將被分拆為兩家實體。川普宣布的合資團隊負責美國用戶資料與演算法；另一個則由字節跳動全資持有，掌管廣告與電商等營收業務。

陸媒26日也有報導描述此一雙重架構，指字節跳動將繼續掌握美國TikTok的品牌、電商及國際互通業務，

對川普而言，讓TikTok在美繼續營運至關重要。他常談及這個平台如何幫助他觸及年輕選民。他個人TikTok帳號有1,500萬粉絲，白宮上月也開設官方TikTok帳號。

