快訊

邦交國減少、聲援國未增長…國際交流預算增百億 立委認「有違常理」

電子煙當掩護！喪屍煙彈濫用 上半年飆至近3倍

聽新聞
0:00 / 0:00

美專家：川習會是前菜 川普訪中重頭戲

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／連線報導
美國總統川普預計於今年APEC峰會與中國國家主席習近平見面。圖為2019年川習會。路透
美國總統川普預計於今年APEC峰會與中國國家主席習近平見面。圖為2019年川習會。路透

美中關稅談判仍進行中。有專家認為，預計今年稍晚在亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊的「川習會」只是前菜，重頭戲是美國總統川普明年訪問中國大陸；美中達成協議雖可能為兩國帶來一段穩定期，但恐怕無法長期維持。

美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）廿六日就美中關稅談判舉行線上座談會。ＣＳＩＳ顧問甘迺迪說，預料川普將在ＡＰＥＣ領袖會議場邊會晤中國國家主席習近平，但只會達成小型協議，中國會到最後一刻才提出有影響力的條件，因此要到川普訪中才可能達成更大協議。

前白宮國安會高官哈雷爾認同前述觀察。他不認為美中這項協議足以解決兩國所有緊張，但會緩和關係；中國可能承諾採購美國產品，美方可能對中方放寬出口管制。

哈雷爾說，有兩大看點值得注意，其一是美國現在向中國課徵約百分之五十五的關稅勢必調降；其二是川普希望藉由與各國的關稅談判吸引外國直接投資（ＦＤＩ），但必須設法擺平美國內部的國安鷹派引進中國資金。哈雷爾還說，美中若達成協議，雙方可能取得一年半至兩年的穩定期。

年度ＡＰＥＣ領袖會議預定十月卅一日至十一月一日在南韓慶尚北道慶州市舉行。另據韓聯社廿七日引述一位南韓高官報導，不排除美國與北韓在該會議期間進行會談；該高官未說明其可能地點或方式。川普上次會晤北韓領袖金正恩是二○一九年。

關稅 川普

延伸閱讀

民主黨前官員任微軟高層 遭川普點名開除

最高院同意川普凍40億援外資金 白宮被視為爭權再勝

紐時：「法辦」柯米之後 川普公開點名索羅斯、霍夫曼

分析：川普如願報復 破壞司法部對政治保持距離規範

相關新聞

路透：商品內含晶片 美國擬徵關稅

路透廿六日引述三位知情人士獨家報導，值此美國總統川普尋求推動公司將製造業轉移至美國之際，川普政府正考慮根據每個外國電子設...

川普擬擴大232條款範圍 當對等關稅被法院推翻的「備案」

紐約時報廿六日報導，美國總統川普許多關稅政策正面臨美國聯邦最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備案，以規避潛在的司法挫敗。該備案的核心是透過一九六二年貿易擴張法第二三二條款，以國安為由擴大關稅適用範圍。

新聞眼／扶植美製半導體 川普終極目標

二三二條款尚未底定，但市場卻不斷傳出各式消息，美國川普政府一下傳出計畫要求晶片與進口晶片比例維持在一比一，一下又說要根據每台外國電子設備所含晶片的數量來徵收關稅，川普政府扶植美國製造半導體立意相當明顯。

美專家：川習會是前菜 川普訪中重頭戲

美中關稅談判仍進行中。有專家認為，預計今年稍晚在亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊的「川習會」只是前菜，重頭戲是美國總統...

川普關稅防司法挫敗 備妥祕密武器 擴大232條款適用範圍

紐約時報26日報導，美國總統川普許多關稅政策正面臨美國聯邦最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備案，以規避潛在的司法...

川普再揮鐵拳 電子產品擬按晶片數課稅 從電動牙刷到筆電都被盯上

路透26日引述三位知情人士獨家報導，川普政府正考慮依據進口電子產品所含晶片量徵收關稅，旨在推動企業將製造轉移至美國。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。