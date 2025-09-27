若最高法院判決不利 紐時：川普手握規避司法繼續課稅的秘密武器

美國總統川普的許多關稅政策正面臨最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備用方案，以規避潛在的司法挫敗。這套方案的核心，便是透過《1962年貿易擴張法》第232條款（Section 232）：一個以國家安全為由的法律工具——來擴大關稅適用範圍，讓其免於最高法院對其他關稅基礎的挑戰。

紐約時報分析，儘管最高法院11月將審理川普今年早些時候對瑞士、印度等國加徵關稅是否違憲，但川普政府已積極構築另一套「防彈」關稅體系，涵蓋美國進口商品的三分之一以上，包括汽車、機械、醫療器械與半導體等關鍵產品。這不僅凸顯川普對貿易戰的執著，更暴露其策略：即使「解放日」關稅可能被推翻，232條款仍能讓核心關稅屹立不搖。

川普政府已提出或頒布的這些關稅，全數依據232條款實施，該條款允許總統在商務部調查後，以國家安全為名單方面加徵關稅，而不受國會嚴格監督。川普過去已多次動用232條款，對鋼鐵、鋁、汽車與銅材加徵關稅。主管此類關稅的商務部，目前還有數項232條款調查待結，包括木材、關鍵礦產、飛機與風力渦輪機。

進步政策研究所（Progressive Policy Institute）貿易主任格雷瑟（Ed Gresser）指出，本周納入醫療器械與工業機械的擴張，將大幅放大232條款關稅的影響範圍：「這些關稅將衝擊消費者、農民、車主、汽車製造商、診所與醫院，以及依賴金屬的小型製造商，基本上就是在經濟各環節堆高大量成本。」

若最高法院對川普另一項主要關稅基礎《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）做出不利裁決，232條款將成為強力替代方案。法院傳統上對總統的國家安全判斷採取高度尊重，法律專家視232條款為相對安全的防禦堡壘。

康乃爾大學貿易經濟學家普拉薩德（Eswar Prasad）表示，川普「似乎急於築起一套新關稅壁壘，意圖規避司法系統對其先前關稅的任何削弱」。他補充，雖然國家安全理由用於廚房櫥櫃與軟墊家具等產品，已顯得「越來越牽強」，但這仍讓川普保有實質貿易槓桿。

232條款策略，不僅是貿易工具，更是政治訊號：即使最高法院設下絆腳石，他仍能透過國家安全名義維持保護主義高牆。隨著11月審理逼近，全球貿易格局恐再添變數，企業與消費者需密切關注。