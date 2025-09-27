快訊

最愛國會外交的院長 韓國瑜可能成盧秀燕2028勁敵？

MLB／鈴木誠也滿貫砲達陣單季30轟100打點 跟進大谷、松井行列

不能上飛機！昆明機場兩旅客10分鐘吃完7斤榴蓮：放屁都是榴蓮味

聽新聞
0:00 / 0:00

若最高法院判決不利 紐時：川普手握規避司法繼續課稅的秘密武器

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
川普對於最高法院萬一判決對自己不利，早有備案。路透
川普對於最高法院萬一判決對自己不利，早有備案。路透

美國總統川普的許多關稅政策正面臨最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備用方案，以規避潛在的司法挫敗。這套方案的核心，便是透過《1962年貿易擴張法》第232條款（Section 232）：一個以國家安全為由的法律工具——來擴大關稅適用範圍，讓其免於最高法院對其他關稅基礎的挑戰。

紐約時報分析，儘管最高法院11月將審理川普今年早些時候對瑞士、印度等國加徵關稅是否違憲，但川普政府已積極構築另一套「防彈」關稅體系，涵蓋美國進口商品的三分之一以上，包括汽車、機械、醫療器械與半導體等關鍵產品。這不僅凸顯川普對貿易戰的執著，更暴露其策略：即使「解放日」關稅可能被推翻，232條款仍能讓核心關稅屹立不搖。

川普政府已提出或頒布的這些關稅，全數依據232條款實施，該條款允許總統在商務部調查後，以國家安全為名單方面加徵關稅，而不受國會嚴格監督。川普過去已多次動用232條款，對鋼鐵、鋁、汽車與銅材加徵關稅。主管此類關稅的商務部，目前還有數項232條款調查待結，包括木材、關鍵礦產、飛機與風力渦輪機。

進步政策研究所（Progressive Policy Institute）貿易主任格雷瑟（Ed Gresser）指出，本周納入醫療器械與工業機械的擴張，將大幅放大232條款關稅的影響範圍：「這些關稅將衝擊消費者、農民、車主、汽車製造商、診所與醫院，以及依賴金屬的小型製造商，基本上就是在經濟各環節堆高大量成本。」

若最高法院對川普另一項主要關稅基礎《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）做出不利裁決，232條款將成為強力替代方案。法院傳統上對總統的國家安全判斷採取高度尊重，法律專家視232條款為相對安全的防禦堡壘。

康乃爾大學貿易經濟學家普拉薩德（Eswar Prasad）表示，川普「似乎急於築起一套新關稅壁壘，意圖規避司法系統對其先前關稅的任何削弱」。他補充，雖然國家安全理由用於廚房櫥櫃與軟墊家具等產品，已顯得「越來越牽強」，但這仍讓川普保有實質貿易槓桿。

232條款策略，不僅是貿易工具，更是政治訊號：即使最高法院設下絆腳石，他仍能透過國家安全名義維持保護主義高牆。隨著11月審理逼近，全球貿易格局恐再添變數，企業與消費者需密切關注。

關稅 川普

延伸閱讀

川普宣布開徵100%藥品關稅 白宮稱歐洲日本進口維持15%封頂稅率

路透：推製造業回流 川普政府擬依進口電子產品晶片數量課稅

加薩和談討論中 川普：有望達成和平協議

稱民主黨瘋了！川普：聯邦政府要關門就關門

相關新聞

川普宣布開徵100%藥品關稅 白宮稱歐洲日本進口維持15%封頂稅率

美國總統川普25日宣布，10月起將向未在美國設廠的所有品牌藥或具專利的製藥產品開徵100%關稅，但白宮官員強調，美方仍會...

若最高法院判決不利 紐時：川普手握規避司法繼續課稅的秘密武器

美國總統川普的許多關稅政策正面臨最高法院的考驗，但川普政府正迅速打造一套備用方案，以規避潛在的司法挫敗。這套方案的核心，...

路透：推製造業回流 川普政府擬依進口電子產品晶片數量課稅

路透26日引述引述3名知情人士獨家報導，美國川普政府正在考慮根據進口電子設備所含的晶片數量徵收關稅，以促使企業把製造移回...

川普推晶片1：1新規！美製與進口產品比例相同 否則須付關稅

知情人士透露，美國川普政府正在評估一項計畫，目標是要求美製晶片與進口晶片的比例須維持在1比1，以降低對進口經驗的依賴，卻...

川普連環拳！藥品課100%關稅、進口重型卡車25%、家具30%-50%

美國總統川普再揮出關稅連環重拳，在社群網站Truth Social連發三篇貼文，宣布10月1日起將對進口的「所有任何原廠...

川普鎖定晶片業！美製、進口量擬1:1 未達標課關稅

華爾街日報廿六日引述知情人士報導，川普政府正計畫要求晶片業者在美國生產的半導體數量，必須與其客戶從海外進口的數量相當，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。