川普宣布開徵100%藥品關稅 白宮稱歐洲日本進口維持15%封頂稅率

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
禮來公司減肥用藥Zepbound注射筆與諾和諾德公司生產「週纖達」（Wegovy）的外盒。資料照片。路透
禮來公司減肥用藥Zepbound注射筆與諾和諾德公司生產「週纖達」（Wegovy）的外盒。資料照片。路透

美國總統川普25日宣布，10月起將向未在美國設廠的所有品牌藥或具專利的製藥產品開徵100%關稅，但白宮官員強調，美方仍會遵守與歐盟及日本的協定，對相關進口藥品適用15%的稅率上限，提供業者重要緩衝。

金融時報報導，CNBC率先披露歐盟與日本進口藥品的15%封頂稅率，與日本及歐盟和美國簽訂的貿易協定一致。一名白宮官員被路透問及藥品關稅是否適用於歐盟和日本等已與美國簽訂貿易協定的國家時表示，川普政府將遵守協定中規定的15%上限。

川普政府早在4月就啟動藥品國安調查，這通常被視為課稅前兆。因此，相較於先前許多出乎意料的關稅公告，各界普遍預期川普將針對藥品加徵關稅。從阿斯利康到默克等大型藥企，26日股價大致隨大盤走勢。

儘管如此，川普在公告中表示，如果公司「正在建設」美國的生產設施，將不適用關稅，並補充指出，建設將定義為「破土動工」及／或「建設中」，仍引起公司和投資者的困惑。投資銀行傑富瑞（Jefferies）27日報告指出：「我們對製造的定義不清楚，仍無法確定關稅是否以及如何落實。」

儘管細節不明，川普的關稅威脅已促使藥廠加速宣布新的對美投資計畫。共同基金數據與分析提供商晨星（Morningstar）在報告中指出：「儘管缺乏明確性，我們認為新的關稅對美國和歐洲的大型製藥公司可能影響甚微。」

