路透：推製造業回流 川普政府擬依進口電子產品晶片數量課稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普26日抵達白宮。美聯社
路透26日引述引述3名知情人士獨家報導，美國川普政府正在考慮根據進口電子設備所含的晶片數量徵收關稅，以促使企業把製造移回美國。

根據這項計畫，美國商務部將徵收相當於產品晶片估值一定比例的關稅。計畫此前未曾報導，且可能會有所變化。商務部未立即回應詢問，但若付諸實施，將顯示川普政府在努力提升美國製造業之際，正試圖對從牙刷到筆記型電腦等廣泛的消費產品徵稅，可能推高通貨膨脹。

美國以外最大的晶片製造商包括台灣的台積電以及南韓的三星電子，一位路透諮詢的消息人士表示，商務部正在考慮對進口設備中晶片相關部分課徵25%的稅率，對來自日本和歐盟的電子產品則課以15%的稅率，並強調這些數字僅屬初步。

消息人士補充指出，商務部還考慮過一項依據在美國製造業投資額度的一比一豁免，前提是業者將一半生產轉移到美國，惟尚不清楚將如何運作或是否會付諸實行。華爾街日報此前已報導過這項豁免。

3位消息人士表示，商務部此前曾提議將晶片製造工具免徵關稅，以避免提高在美國生產半導體的成本，從而削弱美國總統川普的製造業回流目標。但白宮對此並不滿意，理由是川普普遍不喜歡豁免。

白宮發言人德賽（Kush Desai）被問及細節時回應，美國不能依賴外國進口的半導體產品，這些產品對國家和經濟安全至關重要。他說：「川普政府正在實施一種細緻、多層面的策略，透過關稅、減稅、放鬆監管以及能源充足，將關鍵製造業重新帶回美國。」

關稅 川普

