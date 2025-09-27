川普擬再祭關稅　落實半導體美國製造與進口各半

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

川普政府正考慮一項計畫，強制規定半導體在美國國內製造與進口須達1比1的比例。未達「國內生產：海外進口」各半的公司將面臨關稅。此舉意在落實降低對外國製半導體依賴。

華爾街日報指出，這樣的作法可能對蘋果（Apple）、戴爾（Dell）等科技大廠造成挑戰，因為它們從全球各地進口含有各式晶片的產品。按照新制，企業可能必須追蹤所有晶片的產地，並與晶片製造商合作，在一段時間內使美製與海外產品數量達成相同比例。

然對正尋求擴大在美生產的企業如台積電（TSMC）、美光科技（Micron）與格羅方德（GlobalFoundries）等，新制可能是大利多，讓它們在與客戶的談判中握有更大籌碼。

知情人士指出，這項計畫呼應美國總統川普上月說法：增加在美投資的科技公司，可免於被課徵約100%的半導體關稅。然而讓國內晶片產能達到與進口量相同，難度遠高於單純增加國內投資，因為海外產品往往更便宜、供應鏈難以調整，且提升美國國內產能需要時間。

華爾街日報直言，這項方針一旦付諸實施，可能使已然盤根錯節的關稅體系更加複雜。

知情人士透露，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）已與半導體業高層討論此一構想，並向業者強調出於經濟安全而推動的必要性。政府官員多年來一直擔心，美國科技公司過度依賴海外製造的晶片，尤其是台灣。

知情人士表示，依照新制度，若某公司承諾在美生產100萬顆晶片，則在工廠建設完成前，公司及客戶可免關稅進口相同數量的晶片。知情人士還說，制度初期可能提供寬限措施，讓企業有時間調整並提升在美產能。

川普政府就晶片進口如何影響國家安全的貿易調查仍在進行，預計在調查結束後宣布新的晶片關稅措施。

關稅 川普

