川普連環拳！藥品課100%關稅、進口重型卡車25%、家具30%-50%

美國總統川普再揮出關稅連環重拳，在社群網站Truth Social連發三篇貼文，宣布10月1日起將對進口的「所有任何原廠藥或專利藥品」課徵100%關稅；對重型卡車課徵25%進口關稅；對廚櫃、浴室儲物櫃與盥洗台、以及沙發等軟墊家具加徵30%-50%的新一輪產業關稅。

目前川普還沒發布行政命令，還不清楚引述的法源依據，以及是單獨課徵還是疊加於現有關稅之上。根據彭博資訊估算，美國平均關稅稅率將提高至少3.3個百分點。

川普最新關稅

分析師警告，藥品關稅可能推升美國處方藥的價格，因為要把供應鏈移回美國的成本不貲，也需時數年，新加坡和瑞士可能首當其衝。各產業團體已反對新關稅。根據統計，在美國消費者藥品原料有53%產自美國，其他都靠進口；墨西哥則是美國中性和重型卡車的最大來源國。

川普發文指出，自2025年10月1日起，將對任何原廠或專利藥品徵收100%的關稅，除非該公司正在美國興建藥物製造廠，包括動土或興建中，因此若已開始動工，這些藥品將不會有關稅。

中華民國學名藥協會理事長陳誼芬昨（26）日表示，台灣外銷美國的藥品多半是學名藥，原料藥也多半提供給美國學名藥廠，這項政策對台廠影響很有限，應注意進口到台灣的原廠藥恐有漲價效應。

陳誼芬提醒，許多國際專利藥品原開發廠若有品牌或專利藥品被美國開徵100%關稅，要擔心藥廠在美國以外市場調漲藥價，台灣應提防這些藥廠對台灣藥品的漲價動作，陳誼芬提醒，這些藥廠尤其以歐洲的國際大藥廠居多，政府應特別留心因應。

國內唯一專利新藥外銷美國的藥華藥強調已規劃在美國設廠，關稅政策在法律與執行層面仍具不確定性，產業也預期將展開積極溝通。藥華藥的血癌藥Ropeg目前由台灣生產原料藥，經過美國代工、由美國子公司於美國上市銷售，以符合法規要求。