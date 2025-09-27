川普鎖定晶片業！美製、進口量擬1:1 未達標課關稅

華爾街日報廿六日引述知情人士報導，川普政府正計畫要求晶片業者在美國生產的半導體數量，必須與其客戶從海外進口的數量相當，若這些業者未能長期維持一比一的比例，就必須繳交關稅。

知情人士直言，要讓在美國國內的晶片產能與進口量相符，比單純增加對美投資更具挑戰性，因海外產品往往更價廉，供應鏈難以調整，而增加美國供應則需時間。

消息人士說，美國商務部長盧特尼克已與半導體業高層討論前述構想，此舉可能出於經濟安全所需。

白宮發言人德賽對此指稱，除非川普政府正式宣布，否則「任何關於我們決策的報導都應視為臆測」。