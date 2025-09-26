美國農民受貿易戰衝擊 川普暗示可能伸援「發放部分關稅收入」

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，可能對受貿易戰衝擊的農民提供援助。 法新社
美國總統川普（Donald Trump）今天表示，可能對受貿易戰衝擊的農民提供援助。

法新社報導，川普推動強硬貿易政策和政策引發的影響，已使美國農民承壓，包含對中國在內出口市場造成打擊。這些農民是支持川普的重要基本盤。

川普在白宮說道，將運用進口關稅獲得的收入對農民提供紓困，「我們會把部分關稅收入發放給我們的農民」。

川普坦言，美國農業「在一小段時間內會受到傷害」，直到關稅措施「開始對他們產生正面效益為止」。

美國農業今年倍感壓力，除了出口市場受貿易爭端影響，農民正努力因應大宗商品價格下跌問題。

川普在他第一個總統任期內曾向農民提供援助，當時貿易戰重創美國黃豆和豬肉等產品對主要市場中國的出口。

隨著貿易緊張情勢尚未平息，身為全球最大黃豆買家的中國持續轉向美國以外的國家採購，例如巴西。

美國黃豆協會（American Soybean Association）表示，截至8月底，中國尚未下訂最新年度的黃豆出口訂單，並指出「中國在黃豆新產季訂單市場缺席，對美國黃豆期貨價格構成沉重壓力」。

