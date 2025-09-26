川普對品牌藥品、家具出重拳 美國新關稅措施一次看

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，將對多項進口商品祭出新一波關稅，包括對品牌藥品徵收100%關稅，以及對重型卡車課徵25%關稅。 美聯社
美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，將對多項進口商品祭出新一波關稅，包括對品牌藥品徵收100%關稅，以及對重型卡車課徵25%關稅。

川普還表示，將對廚櫃及浴室盥洗台徵收50%關稅，並對軟墊家具課徵30%關稅，所有新關稅措施將自10月1日生效。以下是路透社針對川普這波新關稅的重點彙整。

●新關稅是否適用已簽署貿易協議國家？

川普政府與日本、歐盟及英國簽訂的貿易協議，已對部分產品如汽車、半導體及藥品等設定關稅上限，因此在國家安全考量下的新關稅，大致不會超出原先協議規範的水準。

根據白宮7月公布的聲明稿，歐盟同意就汽車及汽車零組件、藥品與半導體等產品，支付美國關稅15%。

根據白宮9月初的聲明，與日本簽署的貿易協議中規定：「特定或複合關稅率的待遇，應與歐盟產品所享待遇相同。」

●新關稅對中國出口到美國產品影響為何？

美中雙方於8月延長關稅休戰協議90天，避免雙方商品被課以3位數高額關稅。

依照協議，美國對從中國進口商品維持30%關稅，中國對從美國進口商品則維持10%，至少持續到11月10日。

目前還不清楚美國這波新關稅是否會疊加在中國目前的關稅，或是另行適用。白宮尚未對相關詢問作出回應。

根據產業刊物「今日家具」（Furniture Today），美國2024年從海外進口價值約255億美元家具，其中約60%來自越南及中國。

●最高法院即將作出的裁決是否會影響新關稅執行？

由於美國最高法院正在審理關於川普大規模全球關稅合法性的案件，川普政府這次新關稅措施被視為轉向依據更具法律基礎的權限來執行關稅措施的一環，以降低風險。

最高法院已於9月9日同意審理川普全球性關稅合法性的案件，將對川普在經濟與貿易政策上最具爭議的行政權主張構成重大考驗。

美國最高法院預定於11月5日進行口頭辯論。

關稅 川普 美國 藥品 家具 貿易協議

