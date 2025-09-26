快訊

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

恐引發金融危機？川普再稱「3500億美元需預付」韓對美投資喬不攏

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室簽署TikTok行政命令後向媒體發表講話，財政部長貝森特（左）和副總裁范斯在旁觀看。法新社
美國總統川普25日在白宮橢圓辦公室簽署TikTok行政命令後向媒體發表講話，財政部長貝森特（左）和副總裁范斯在旁觀看。法新社

韓聯社與朝鮮日報報導，儘管首爾和華府仍在就資金來源在內的投資方案細節進行協商，但美國總統川普25日仍將南韓承諾的3500億美元投資稱為「預付」。

川普當天在白宮橢圓辦公室簽署TikTok相關的行政命令，並在回應記者提問時表示，「我們以前從來沒被其他國家好好對待，但我們現在做得非常好，從沒這麼好過。」並表示：「由於即將生效的關稅與正在達成的貿易協議，有一筆規模達9500億美元的案子。」

據報導，川普口中的9500億美元可能是指歐盟。他接著說：「大家都知道，日本是5500億美元，南韓是3500億美元，都是預付。」並指出，由於他的關稅政策，政府正在獲取「巨額」收入。

美韓一直在努力就貿易協議的細節達成共識，包括投資方案的組成，以及資金和利潤分配安排。韓聯社認為，川普似乎意指美國希望南韓以預付款方式履行投資承諾。朝鮮日報則引述分析指出，這再度凸顯3500億美元投資是南韓爭取關稅減免的前提條件。

不過，南韓總統李在明已表示，這可能削弱南韓經濟，並引發類似1997年亞洲金融危機的危機。

南韓希望以擔保形式而非股權投資籌集對美投資資金，但美國更傾向於與日本相同的方式，即以股權投資收取現金，由美國決定投資標的並享受90%的收益。如此一來南韓需要承擔的外匯風險過大，首爾提出簽署韓美外匯互換協議，作為履行對美投資的條件。

