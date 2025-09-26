台積電利多？WSJ：美擬要求晶片公司國產進口比例1:1 未達標將繳關稅

華爾街日報26日獨家報導，美國川普政府正在評估一項新計畫，目標是大幅降低美國對海外生產半導體的依賴，希望藉此推動國內製造並重塑全球供應鏈。政策目標要求晶片公司在美國生產的半導體數量，與其客戶從海外生產商進口的數量相等。

知情人士透露，若企業長期未能維持1:1比例，將被迫繳納關稅。這項構想源於川普8月提出的政策方向，他當時表示，在美國加碼投資的科技公司可避免近乎100%的半導體關稅。然而，要求國內產能與進口數量匹配，比單純擴大投資更具挑戰性，因為海外晶片價格往往更低，供應鏈調整不易，而提升美國產能亦需要時間。

此外，若該計畫付諸實施，可能會使本已錯綜複雜的關稅制度更為複雜。

知情人士透露，商務部長盧特尼克已與半導體產業高層討論此構想，並表示此舉出於經濟安全考量。政府官員多年來一直擔心，美國科技公司過度依賴海外製造的晶片，特別是來自台灣的晶片。台灣距中國大陸約128公里，易受中國威脅或自然災害衝擊，對科技供應鏈形成潛在風險。

知情人士表示，在新制度下，若企業承諾在美國生產100萬顆晶片，則會獲得相應的額度，使其在新廠尚未建成前，仍可進口同等數量而不需支付關稅。政策初期可能會給予一定的寬限，讓企業有時間調整並逐步擴增美國產能。豁免流程則可能考驗川普與科技高層的關係。

報導指出，此流程可能對蘋果和戴爾等大型科技公司構成挑戰，因為這些公司進口的產品包含來自全球各地的多種晶片，未來可能需要持續追蹤所有晶片的產地，並與晶片製造商合作，使美國和海外產品數量逐步匹配。

反之，對於正擴充美國產能的台積電、美光（Micron Technology）及格羅方德（GlobalFoundries）而言，這將是一大利多，有助提升與客戶談判的籌碼。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，美國不能依賴進口的半導體產品，這些產品對國家和經濟安全至關重要。他補充指出：「除非政府正式公告，否則任何有關我們政策制定的報導都應被視為推測。」