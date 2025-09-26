快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

台積電利多？WSJ：美擬要求晶片公司國產進口比例1:1 未達標將繳關稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國川普政府正在評估一項新計畫，要求晶片公司在美國生產的半導體數量與其客戶從海外生產商進口的數量相等，維持1:1的比例。資料照片。美聯社
美國川普政府正在評估一項新計畫，要求晶片公司在美國生產的半導體數量與其客戶從海外生產商進口的數量相等，維持1:1的比例。資料照片。美聯社

華爾街日報26日獨家報導，美國川普政府正在評估一項新計畫，目標是大幅降低美國對海外生產半導體的依賴，希望藉此推動國內製造並重塑全球供應鏈。政策目標要求晶片公司在美國生產的半導體數量，與其客戶從海外生產商進口的數量相等。

知情人士透露，若企業長期未能維持1:1比例，將被迫繳納關稅。這項構想源於川普8月提出的政策方向，他當時表示，在美國加碼投資的科技公司可避免近乎100%的半導體關稅。然而，要求國內產能與進口數量匹配，比單純擴大投資更具挑戰性，因為海外晶片價格往往更低，供應鏈調整不易，而提升美國產能亦需要時間。

此外，若該計畫付諸實施，可能會使本已錯綜複雜的關稅制度更為複雜。

知情人士透露，商務部長盧特尼克已與半導體產業高層討論此構想，並表示此舉出於經濟安全考量。政府官員多年來一直擔心，美國科技公司過度依賴海外製造的晶片，特別是來自台灣的晶片。台灣距中國大陸約128公里，易受中國威脅或自然災害衝擊，對科技供應鏈形成潛在風險。

知情人士表示，在新制度下，若企業承諾在美國生產100萬顆晶片，則會獲得相應的額度，使其在新廠尚未建成前，仍可進口同等數量而不需支付關稅。政策初期可能會給予一定的寬限，讓企業有時間調整並逐步擴增美國產能。豁免流程則可能考驗川普與科技高層的關係。

報導指出，此流程可能對蘋果和戴爾等大型科技公司構成挑戰，因為這些公司進口的產品包含來自全球各地的多種晶片，未來可能需要持續追蹤所有晶片的產地，並與晶片製造商合作，使美國和海外產品數量逐步匹配。

反之，對於正擴充美國產能的台積電、美光（Micron Technology）及格羅方德（GlobalFoundries）而言，這將是一大利多，有助提升與客戶談判的籌碼。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，美國不能依賴進口的半導體產品，這些產品對國家和經濟安全至關重要。他補充指出：「除非政府正式公告，否則任何有關我們政策制定的報導都應被視為推測。」

關稅 川普 台積電 晶片

延伸閱讀

2026世足美國主辦城市若危險 川普放話：那就移地舉行

前FBI局長柯米遭起訴2刑事罪名 恐面臨5年徒刑

殺人殺警求處死刑！川普簽署備忘錄 要求華府恢復死刑

美韓貿易協議岌岌可危？傳盧特尼克要求「加碼到近5500億美元」

相關新聞

台積電利多？WSJ：美擬要求晶片公司國產進口比例1:1 未達標將繳關稅

華爾街日報26日獨家報導，美國川普政府正在評估一項新計畫，目標是大幅降低美國對海外生產半導體的依賴，希望藉此推動國內製造...

川普又對晶片業出狠招？擬要求半導體美製與進口量1比1 否則祭關稅

根據華爾街日報26日的報導，川普政府正計劃要求晶片業者在美國生產的半導體數量，必須與其客戶自海外進口的數量相當，如果晶片...

美韓貿易協議岌岌可危？傳盧特尼克要求「加碼到近5500億美元」

華爾街日報25日獨家報導，美國總統川普與南韓的貿易協議岌岌可危，商務部長盧特尼克在談判中態度強硬，而首爾部分官員則私下抱...

川普最新關稅連環發！宣布對藥品100%關稅 重型卡車與家具也躲不過

美國總統川普最新宣布一連串關稅措施，表示美國將對「所有任何有原廠藥或專利藥品」課徵100%關稅，另針對重型卡車、廚櫃、浴...

川普：10月起開徵100%藥品關稅

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。

美學者：川習會前 美中難達貿易協議

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較低的關稅稅率；此外，學者也評估美中之間在川習會之前達成貿易協議的可能性不大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。