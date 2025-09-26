川普又對晶片業出狠招？擬要求半導體美製與進口量1比1 否則祭關稅

根據華爾街日報26日的報導，川普政府正計劃要求晶片業者在美國生產的半導體數量，必須與其客戶自海外進口的數量相當，如果晶片公司無法長期維持1比1的比例，就必須繳納關稅。

美國總統川普上月表示，他的政府將對半導體進口品徵收約100%的關稅，但不適用於已經在美國生產晶片、或承諾在美生產的企業。

華爾街日報的報導說，知情人士表示，要讓在美國國內晶片產能與進口量相符，比單純增加投資更具挑戰，因為海外產品往往更便宜，供應鏈難以調整，而增加美國供應則需要時間。

若上述擬議中在美晶片生產量、須與客戶的晶片進口量1比1相同的措施果真實施，可能會讓原本就已錯綜複雜的關稅制度更加複雜。

消息人士透露，美國商務部長盧特尼克已與半導體業高層討論上述構想，並表示此舉可能是出於經濟安全的需要。就在本周三，美國財務部長貝森特才又點名台灣，表示「全球經濟面臨的最大單一風險，就是99%的高性能晶片都在台灣生產」，他認為應該要分散製造到美國與美國的盟國。

報導引述的消息人士說，在新制度下，如果企業承諾在美國生產100萬顆晶片，那麼就會獲得相同的額度，允許其企業及客戶在工廠建成前先進口相同數量而免於關稅。初期可能會有寬限，讓企業有時間調整並提升美國產能。

報導說，新制可能對蘋果、戴爾等大科技公司構成挑戰，因為它們進口的產品含有來自全球各地的多種晶片。

另一方面，這可能對正在擴大美國產能的企業帶來利多，例如台積電、美光和格芯（GlobalFoundries），它們將因此在與客戶的協商中獲得更多籌碼。