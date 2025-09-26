快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

聽新聞
0:00 / 0:00

川普又對晶片業出狠招？擬要求半導體美製與進口量1比1 否則祭關稅

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美媒報導，川普政府正計劃要求晶片業者在美國生產的半導體數量，必須與其客戶自海外進口的數量相當，否則就要繳納關稅。路透
美媒報導，川普政府正計劃要求晶片業者在美國生產的半導體數量，必須與其客戶自海外進口的數量相當，否則就要繳納關稅。路透

根據華爾街日報26日的報導，川普政府正計劃要求晶片業者在美國生產的半導體數量，必須與其客戶自海外進口的數量相當，如果晶片公司無法長期維持1比1的比例，就必須繳納關稅

美國總統川普上月表示，他的政府將對半導體進口品徵收約100%的關稅，但不適用於已經在美國生產晶片、或承諾在美生產的企業。

華爾街日報的報導說，知情人士表示，要讓在美國國內晶片產能與進口量相符，比單純增加投資更具挑戰，因為海外產品往往更便宜，供應鏈難以調整，而增加美國供應則需要時間。

若上述擬議中在美晶片生產量、須與客戶的晶片進口量1比1相同的措施果真實施，可能會讓原本就已錯綜複雜的關稅制度更加複雜。

消息人士透露，美國商務部長盧特尼克已與半導體業高層討論上述構想，並表示此舉可能是出於經濟安全的需要。就在本周三，美國財務部長貝森特才又點名台灣，表示「全球經濟面臨的最大單一風險，就是99%的高性能晶片都在台灣生產」，他認為應該要分散製造到美國與美國的盟國。

報導引述的消息人士說，在新制度下，如果企業承諾在美國生產100萬顆晶片，那麼就會獲得相同的額度，允許其企業及客戶在工廠建成前先進口相同數量而免於關稅。初期可能會有寬限，讓企業有時間調整並提升美國產能。

報導說，新制可能對蘋果、戴爾等大科技公司構成挑戰，因為它們進口的產品含有來自全球各地的多種晶片。

另一方面，這可能對正在擴大美國產能的企業帶來利多，例如台積電、美光和格芯（GlobalFoundries），它們將因此在與客戶的協商中獲得更多籌碼。

關稅 晶片 川普 半導體

延伸閱讀

2026世足美國主辦城市若危險 川普放話：那就移地舉行

前FBI局長柯米遭起訴2刑事罪名 恐面臨5年徒刑

殺人殺警求處死刑！川普簽署備忘錄 要求華府恢復死刑

美韓貿易協議岌岌可危？傳盧特尼克要求「加碼到近5500億美元」

相關新聞

台積電利多？WSJ：美擬要求晶片公司國產進口比例1:1 未達標將繳關稅

華爾街日報26日獨家報導，美國川普政府正在評估一項新計畫，目標是大幅降低美國對海外生產半導體的依賴，希望藉此推動國內製造...

川普又對晶片業出狠招？擬要求半導體美製與進口量1比1 否則祭關稅

根據華爾街日報26日的報導，川普政府正計劃要求晶片業者在美國生產的半導體數量，必須與其客戶自海外進口的數量相當，如果晶片...

美韓貿易協議岌岌可危？傳盧特尼克要求「加碼到近5500億美元」

華爾街日報25日獨家報導，美國總統川普與南韓的貿易協議岌岌可危，商務部長盧特尼克在談判中態度強硬，而首爾部分官員則私下抱...

川普最新關稅連環發！宣布對藥品100%關稅 重型卡車與家具也躲不過

美國總統川普最新宣布一連串關稅措施，表示美國將對「所有任何有原廠藥或專利藥品」課徵100%關稅，另針對重型卡車、廚櫃、浴...

川普：10月起開徵100%藥品關稅

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。

美學者：川習會前 美中難達貿易協議

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較低的關稅稅率；此外，學者也評估美中之間在川習會之前達成貿易協議的可能性不大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。