美韓貿易協議岌岌可危？傳盧特尼克要求「加碼到近5500億美元」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國商務部長盧特尼克和南韓總統李在明8月25日參加在美國華府舉行的韓美商業圓桌會議。路透
美國商務部長盧特尼克和南韓總統李在明8月25日參加在美國華府舉行的韓美商業圓桌會議。路透

華爾街日報25日獨家報導，美國總統川普與南韓的貿易協議岌岌可危，商務部長盧特尼克在談判中態度強硬，而首爾部分官員則私下抱怨，白宮一直變來變去。

包括一名南韓政府顧問在內的知情人士透露，盧特尼克近期與南韓官員對話時，討論首爾將先前於7月向美國承諾的3500億美元投資額略為加碼，並暗示最終金額可能更接近日本承諾的5500億美元。包括美方官員的部分人士則表示，盧特尼克還私下告訴南韓官員，川普政府希望更多資金以現金形式提供，而非貸款。

知情人士透露，盧特尼克與其他美方談判代表一直敦促南韓簽署一份更接近日本模式的協議，特別是在以巨額投資換取關稅減免的安排上。他已明確指出，雖然南韓不太可能大幅接近日本的5500億美元水準，但在他看來，首爾仍必須接受許多與東京協議相同的條款。

知情人士還表示，盧特尼克不希望外界認為美國政府向南韓提供截然不同的協議架構，這反映出他擔心此舉可能會破壞美日已簽署的協議，儘管該文件不具有法律約束力。

報導指出，川普政府與南韓的貿易協議命運，將成為美國與數十國進行更廣泛關稅談判的重要指標。包括美韓在內，多數協議目前仍屬口頭承諾，尚未正式簽署。

白宮一名官員向華爾街日報表示，雖然美國正在努力微調美韓協議，但政府並未要求任何會「大幅偏離」既有共識的內容。完整的框架細節尚未披露。南韓產業通商資源部發言人則說，盧特尼克從未向南韓要求支付總額5500億美元，並拒絕進一步評論。

不過，一名知情人士透露，南韓駐美大使館近幾天一直聯絡華府的盟友，警告川普政府在雙方已口頭達成協議後，試圖爭取最後時刻的額外讓步。

