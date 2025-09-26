快訊

燃燒的佛國：尼泊爾抗爭平息，新時代何去何從

輝達投資OpenAI擴張併購版圖 AI護城河恐埋監管風險？

最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

川普最新關稅連環發！宣布對藥品100%關稅 重型卡車與家具也躲不過

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普最新宣布一連串關稅措施，範圍涵蓋藥品、重型卡車與家具。路透
美國總統川普最新宣布一連串關稅措施，範圍涵蓋藥品、重型卡車與家具。路透

美國總統川普最新宣布一連串關稅措施，表示美國將對「所有任何有原廠藥或專利藥品」課徵100%關稅，另針對重型卡車、廚櫃、浴室儲物櫃與盥洗台，以及沙發等軟裝家具加徵新一輪產業關稅，稅率從25%至50%不等，進一步擴大其透過提高進口稅以扶植國內產業的貿易措施。

川普於周四（25日）在社群平台Truth Social發文表示：「自2025年10月1日起，我們將對任何原廠或專利藥品徵收100%的關稅，除非該公司正在美國興建其藥物製造廠。」

他補充說，所謂的「正在興建」定義是「已經動工」或是「正在營建中」，因此「如果建廠工程已經展開，那麼這些藥品就不會被徵收關稅」。

川普在稍早另一則貼文，宣布將自10月1日起對重型卡車徵收25%的關稅。

川普寫道：「為了保護我們偉大的重型卡車製造商免受不公平的外部競爭，自2025年10月1日起，我將對所有在世界其他地區生產的『重型（超大！）卡車』徵收25%的關稅。」

他補充說：「這樣一來，我們偉大的大型卡車製造商，例如Peterbilt、Kenworth、Freightliner、Mack Trucks以及其他公司，將受到保護，免受外部干擾的衝擊。」「出於許多原因，我們需要我們的卡車企業保持財務健康強勁，但最重要的是，為了國家安全！」

他隨後又在另一則貼文中宣布，將自同日開始對廚房櫥櫃與浴室盥洗台與儲物櫃徵收50%的關稅，並對軟裝家具徵收30%的關稅。

目前白宮與負責進行相關貿易調查的商務部，尚未公布這些提案的細節或具體實施方式。這些公告是在川普設定的生效日期前一周發布的。

根據美國《貿易擴張法》第232條所進行的調查，總統可對被認定為攸關國家安全的重要商品徵收關稅。川普過去便多次依據此權限，為各產業加徵關稅奠定基礎。

關稅 川普 藥品

延伸閱讀

川普：10月起開徵100%藥品關稅

美政府恐關門 白宮施壓反擊 川普：都是民主黨的錯

美國對全球各國加徵關稅 童子賢：美國製造成本拉高

美前國安顧問指「川普把台交給陸擺布」 翁履中：隨時恐被交易的籌碼

相關新聞

美韓貿易協議岌岌可危？傳盧特尼克要求「加碼到近5500億美元」

華爾街日報25日獨家報導，美國總統川普與南韓的貿易協議岌岌可危，商務部長盧特尼克在談判中態度強硬，而首爾部分官員則私下抱...

川普最新關稅連環發！宣布對藥品100%關稅 重型卡車與家具也躲不過

美國總統川普最新宣布一連串關稅措施，表示美國將對「所有任何有原廠藥或專利藥品」課徵100%關稅，另針對重型卡車、廚櫃、浴...

等著瞧？川普2.0關稅何時推升通膨、影響消費者 這些服務費遲早會大漲

全球貿易與總經學者正等著看一齣精采好戲：川普2.0關稅究竟何時會推升通膨、衝擊美國消費者？這波關稅驅動的通膨是會像詩人阿...

川普：10月起開徵100%藥品關稅

美國總統川普25日宣布，美國自10月1日起，將向所有品牌或專利的製藥產品開徵100%的關稅，除非藥品公司在美國設立工廠。

美學者：川習會前 美中難達貿易協議

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較低的關稅稅率；此外，學者也評估美中之間在川習會之前達成貿易協議的可能性不大。

「南韓不是日本」李在明喊話貝森特：對美投資需有商業合理性

南韓總統李在明廿四日在紐約聯合國大會場邊和美國財長貝森特會談，聚焦美韓關稅談判中，南韓承諾的對美三五○○億美元（約台幣十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。