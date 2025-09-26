川普最新關稅連環發！宣布對藥品100%關稅 重型卡車與家具也躲不過

美國總統川普最新宣布一連串關稅措施，表示美國將對「所有任何有原廠藥或專利藥品」課徵100%關稅，另針對重型卡車、廚櫃、浴室儲物櫃與盥洗台，以及沙發等軟裝家具加徵新一輪產業關稅，稅率從25%至50%不等，進一步擴大其透過提高進口稅以扶植國內產業的貿易措施。

川普於周四（25日）在社群平台Truth Social發文表示：「自2025年10月1日起，我們將對任何原廠或專利藥品徵收100%的關稅，除非該公司正在美國興建其藥物製造廠。」

他補充說，所謂的「正在興建」定義是「已經動工」或是「正在營建中」，因此「如果建廠工程已經展開，那麼這些藥品就不會被徵收關稅」。

川普在稍早另一則貼文，宣布將自10月1日起對重型卡車徵收25%的關稅。

川普寫道：「為了保護我們偉大的重型卡車製造商免受不公平的外部競爭，自2025年10月1日起，我將對所有在世界其他地區生產的『重型（超大！）卡車』徵收25%的關稅。」

他補充說：「這樣一來，我們偉大的大型卡車製造商，例如Peterbilt、Kenworth、Freightliner、Mack Trucks以及其他公司，將受到保護，免受外部干擾的衝擊。」「出於許多原因，我們需要我們的卡車企業保持財務健康強勁，但最重要的是，為了國家安全！」

他隨後又在另一則貼文中宣布，將自同日開始對廚房櫥櫃與浴室盥洗台與儲物櫃徵收50%的關稅，並對軟裝家具徵收30%的關稅。

目前白宮與負責進行相關貿易調查的商務部，尚未公布這些提案的細節或具體實施方式。這些公告是在川普設定的生效日期前一周發布的。

根據美國《貿易擴張法》第232條所進行的調查，總統可對被認定為攸關國家安全的重要商品徵收關稅。川普過去便多次依據此權限，為各產業加徵關稅奠定基礎。