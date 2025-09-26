美學者：川習會前 美中難達貿易協議

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較低的關稅稅率；此外，學者也評估美中之間在川習會之前達成貿易協議的可能性不大。

華府智庫哈德遜研究所廿四日針對美中產業鍊的競爭舉行座談會，關於美中之間的貿易談判，智庫蘭德公司中國研究中心副主任迪皮波認為，中國想要的不外乎三個方向，一是調降美國對中關稅、二是盡可能取消美國的出口管制，以及期待美國在台灣議題上改變態度，從不支持台獨轉為反對台獨。

在台灣議題上，迪皮波表示，這是中國一直重視的議題，但他認為中國在必要的時候願意等，台灣對中國來說是長期的目標。

至於美中有沒有可能在川習會之前達成貿易協議？迪皮波認為可能性不大，這也是為什麼美國總統川普說，他會評估是否在明年出訪中國的原因。