聽新聞
0:00 / 0:00
指與台灣軍事合作…陸制裁3美企 列「不可靠實體」清單
大陸商務部廿五日公告，將薩羅尼克科技等三家美國企業列入不可靠實體清單，指控其與台灣開展軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。
被列入不可靠實體清單三家美國企業，分別是海上無人載具製造商薩羅尼克科技、創新衛星技術公司愛爾康及海底工程與應用技術公司國際海洋工程，上述企業被列入不可靠實體清單後，將禁止從事與大陸有關的進出口，禁止在大陸境內新增投資。
同時，大陸商務部也公告將三家美國企業列入出口管制管控名單，分別是杭亭頓．英格爾斯工業、扁平地球管理公司及全球維度公司，將禁止向上述三家美國實體出口兩用物項，正在開展的相關出口活動應當立即停止。
