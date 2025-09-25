為新一輪關稅鋪路？美國擴大調查範圍 鎖定醫療用品、機器人、工業機械

美國政府近來對機器人、工業機械及醫療器材展開國安調查，此舉可能為新一輪關稅鋪路，恐使消費者、醫療機構及製造業者的成本攀升。

根據美國聯邦公報（Federal Register），商務部昨天表示，已於9月2日依據美國貿易擴張法第232條款啟動調查，評估上述進口貨物是否對美國構成國安威脅。

美國財經媒體CNBC報導，此次調查納入更多可能被課徵更高關稅的項目，包含外科口罩、N95口罩、醫療手套等個人防護裝備，和針筒、針頭等其他醫療耗材以及處方藥。

調查範圍還包含進口醫療設備，包括輪椅和病床，及心律調節器、胰島素幫浦、人工心臟瓣膜等器材。

這些調查可能成為針對特定產業加徵關稅的依據，目標是促使攸關國安的重要物資生產回流美國。

商務部正徵詢企業意見，包括提出對這些產品未來需求的預測、國內生產能否滿足需求，以及外國供應鏈扮演的角色。企業也受邀說明外國補貼與政府所稱「掠奪性貿易行為」對產業的衝擊。

美國總統川普政府（Donald Trump）先前已援引232條款，對汽車及汽車零組件、銅、鋼鋁等進口貨物加徵關稅。針對藥品、半導體及晶片零組件，如矽晶圓、晶片製造設備等進口商品的調查也持續進行，反映美方對過度依賴海外供應鏈的疑慮。

根據美國國際貿易委員會（USITC）資料，美國在機械產品方面對墨西哥和中國依賴甚高，2023年對這2國的進口各占美國機械總採購量的逾18%和17%。

國際機器人協會（International Federation of Robotics）的資料顯示，汽車產業可能成為最新潛在關稅衝擊的最大受害者之一，該產業去年安裝1萬3747台工業機器人，數量居各產業之冠。該組織表示，大多數機器人皆仰賴進口，僅有少數製造商在美國本地生產。

專家警告，若醫療器材與防護用品遭加徵關稅，無論對醫院或者病患，成本都會攀升，進而影響關鍵設備與醫療服務的可取得程度。