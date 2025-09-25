快訊

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

iPhone 17熱潮下受惠 低調大贏家是他！短短5天財富激增逾1500億

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

聽新聞
0:00 / 0:00

為新一輪關稅鋪路？美國擴大調查範圍 鎖定醫療用品、機器人、工業機械

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國政府近來對機器人、工業機械及醫療器材展開國安調查，此舉可能為新一輪關稅鋪路，恐使消費者、醫療機構及製造業者的成本攀升。AI機器人示意圖。（AI生成）
美國政府近來對機器人、工業機械及醫療器材展開國安調查，此舉可能為新一輪關稅鋪路，恐使消費者、醫療機構及製造業者的成本攀升。AI機器人示意圖。（AI生成）

美國政府近來對機器人、工業機械及醫療器材展開國安調查，此舉可能為新一輪關稅鋪路，恐使消費者、醫療機構及製造業者的成本攀升。

根據美國聯邦公報（Federal Register），商務部昨天表示，已於9月2日依據美國貿易擴張法第232條款啟動調查，評估上述進口貨物是否對美國構成國安威脅。

美國財經媒體CNBC報導，此次調查納入更多可能被課徵更高關稅的項目，包含外科口罩、N95口罩、醫療手套等個人防護裝備，和針筒、針頭等其他醫療耗材以及處方藥。

調查範圍還包含進口醫療設備，包括輪椅和病床，及心律調節器、胰島素幫浦、人工心臟瓣膜等器材。

這些調查可能成為針對特定產業加徵關稅的依據，目標是促使攸關國安的重要物資生產回流美國。

商務部正徵詢企業意見，包括提出對這些產品未來需求的預測、國內生產能否滿足需求，以及外國供應鏈扮演的角色。企業也受邀說明外國補貼與政府所稱「掠奪性貿易行為」對產業的衝擊。

美國總統川普政府（Donald Trump）先前已援引232條款，對汽車及汽車零組件、銅、鋼鋁等進口貨物加徵關稅。針對藥品、半導體及晶片零組件，如矽晶圓、晶片製造設備等進口商品的調查也持續進行，反映美方對過度依賴海外供應鏈的疑慮。

根據美國國際貿易委員會（USITC）資料，美國在機械產品方面對墨西哥和中國依賴甚高，2023年對這2國的進口各占美國機械總採購量的逾18%和17%。

國際機器人協會（International Federation of Robotics）的資料顯示，汽車產業可能成為最新潛在關稅衝擊的最大受害者之一，該產業去年安裝1萬3747台工業機器人，數量居各產業之冠。該組織表示，大多數機器人皆仰賴進口，僅有少數製造商在美國本地生產。

專家警告，若醫療器材與防護用品遭加徵關稅，無論對醫院或者病患，成本都會攀升，進而影響關鍵設備與醫療服務的可取得程度。

關稅 川普 美國 國安 供應鏈 半導體

延伸閱讀

採購波音和美國大豆？陸商務部：最大障礙在美單邊限制措施

美國H1B簽證漲至10萬美元 童子賢：不利美國製造業復興

桃園國際商機媒合大會 助業者分散關稅風險找商機

製造業營業測驗點連二升 台經院：今年經濟成長有機會挑戰5%

相關新聞

等著瞧？川普2.0關稅何時推升通膨、影響消費者 這些服務費遲早會大漲

全球貿易與總經學者正等著看一齣精采好戲：川普2.0關稅究竟何時會推升通膨、衝擊美國消費者？這波關稅驅動的通膨是會像詩人阿...

為新一輪關稅鋪路？美國擴大調查範圍 鎖定醫療用品、機器人、工業機械

美國政府近來對機器人、工業機械及醫療器材展開國安調查，此舉可能為新一輪關稅鋪路，恐使消費者、醫療機構及製造業者的成本攀升

川普下月加徵港口費打擊陸製船 日韓造船業迎接轉單契機

日本船主協會（JSA）會長長澤仁志表示，川普政府即將對大陸製船隻進入美國港口額外收費，有助減弱中國大陸在造船業霸主地位，...

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

南韓總統李在明與美國財政部長貝森特24日在紐約聯大舉行場邊會晤，重點討論南韓對美的3500億美元投資，李在明強調應以「商...

又要加關稅？美商務部瞄準機器人、工業機械與醫療用品啟動調查

美國商務部24日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

美中貿易談判 美學者：台灣也在談判桌上

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。