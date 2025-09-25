等著瞧？川普2.0關稅何時推升通膨、影響消費者 這些服務費遲早會大漲

快訊

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球貿易與總經學者正等著看一齣精采好戲：川普2.0關稅究竟何時會推升通膨、衝擊美國消費者。路透
全球貿易與總經學者正等著看一齣精采好戲：川普2.0關稅究竟何時會推升通膨、衝擊美國消費者？這波關稅驅動的通膨是會像詩人阿爾默形容，如搖晃番茄醬瓶底「先是一滴也倒不出，然後卻狂湧」，還是像劇作家貝克特的「等待果陀」那般久候不至，也許永遠不會出現？

截至目前為止，關稅通膨尚未成為美國總統川普最大的政治顧慮。與一年前相比，進口物價僅稍微上漲，漲幅遠低於關稅稅收的升幅。川普在4月初宣布「解放日」關稅，但一直到8月才付諸實施。零售商或許仍在觀望法院會不會推翻這些關稅，再決定是否調漲售價。

川普反綠能政策導致電費大漲

川普最大的通膨隱憂來源不在貨物，而在服務。目前美國價格上漲最明顯的是一項國內服務價格：電費。除此之外，醫療健保和高等教育學費也看漲。一旦服務費若漲價，對經濟影響甚大，但目前為止卻未受到應有的關注。

在聯準會（Fed）緊盯的通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--耐久財所占權重低於11%，但各項服務，即使剔除居住成本，占比仍有50%左右。光是醫療保健就占17%。

目前為止，美國今年來貨物價格通膨漲幅，已被整體服務費下滑所抵銷。但這掩蓋至少一項服務費大漲的現實。

美國家庭承受的電力關稅比去年此時高7%。主因之一是資料中心電力需求激增，與人工智慧（AI）熱潮有關；另一因素是供應面震撼，川普2.0取消「通膨削減法」（IRA）提供的綠能補貼。川普最近試圖取消新英格蘭一項已完工80%的風電計畫。

保費、高等教育費可能跟進

美國健保費用也可能大幅調漲，一部分原因是川普的政策導致符合「可負擔健保法」（俗稱「歐記健保」）補貼資格的人數減少。

另有一些服務通膨可歸咎於川普。例如，房屋保險費也可能大幅調高，甚至已有一些保險公司乾脆撤離颶風、野火頻傳的佛州和加州等地。監管保險業的是州政府，並非聯邦政府，但眾所周知川普公然指稱氣候變遷是一場騙局。

高等教育費也可能變得更昂貴。川普正廢止拜登政府的學貸減免計畫。

居住成本也看漲。美國住房問題的原因很多，供不應求是其一，但隨著川普關稅推升進口建材成本、遣返移民措施又縮減營建業勞工供應，情況只會更加惡化。

當然，川普善辯，可能把各種經濟問題推到別人頭上。對他來說，住宅保險費漲價，要怪就怪環保人士悍然拒絕林地開墾；健保費漲價，要怪貪婪的製藥公司哄抬藥價；電費漲價，則是因為再生能源取代了便宜可靠的美國化石燃料。

這些藉口能不能取信於美國大眾，姑且拭目以待。川普向來執著於貨物價格，對服務價格則似乎毫不在意，倘若到頭來是服務通膨對川普的政治殺傷力最大，這種正義來得倍加諷刺。當然，最後下場也可能是貨物與服務通膨齊揚。

