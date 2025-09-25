川普下月加徵港口費打擊陸製船 日韓造船業迎接轉單契機

日本船主協會（JSA）會長長澤仁志表示，川普政府即將對大陸製船隻進入美國港口額外收費，有助減弱中國大陸在造船業霸主地位，也有利於日本和南韓競爭對手。

長澤指出，日本身為僅次於中國大陸的全球第二大船東國，已開始重新考慮向大陸造船廠下單，並在這項下個月生效的收費措施前，尋找其他替代方案。

長澤在東京接受英國金融時報專訪時說：「單靠中國造船是有風險的。現在情勢必然會出現轉變，過去百分之百都向中國下單的船東，未來可能只有六到七成給中國造，其餘四成轉向日本或南韓。」

依據美國總統川普政府的計畫，從10月14日起，陸製船隻停靠美國港口時，必須支付每噸18美元或每貨櫃120美元的費用，並將在三年內逐步調高。以聯合國統計2023年美國港口靠泊次數估算，一艘中型貨櫃船單次靠港就可能支付超過68萬美元。

若船東在三年內訂購美國製船舶，這些費用便可豁免，目的之一在於振興美國造船業。

據克拉克森研究（Clarksons Research）統計，中國大陸是全球最大造船國，按總噸位計算約占全球商船1/3。

根據勞氏日報（Lloyd's List）資料，大陸製造或營運的船隻去年占停靠美國港口的29%。但高盛（Goldman Sachs）分析顯示，受新規影響的靠港量實際僅占總量的4%，原因在於規則排除了部分情況，包括小型船舶、短程航線或空船入港等例外。

長澤表示支持這項措施，他說：「從沒有人想過會有人這麼說：我們就只對你們中國船徵收港口費，但這樣的人真的出現了。」

長澤也是日本郵船（NYK Line）會長，他說，近來日本造船廠的「詢單確實大幅增加」，但由於造船產能「未來幾年都已售罄」，再釋出訂單並不容易。

長澤坦言，南韓對手因規模較大，更有能力投入川普推動的造船計畫，但他認為日本仍有機會承接美國海軍船艦的維修業務，並在破冰船項目上展開合作。

造船業已被列為日本7月和美國達成貿易協議中，5,500億美元對美投資的重點產業之一。