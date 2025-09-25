快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）與南韓總統李在明（左）8月25日在白宮會晤。法新社
美國總統川普（右）與南韓總統李在明（左）8月25日在白宮會晤。法新社

南韓總統李在明與美國財政部長貝森特24日在紐約聯大舉行場邊會晤，重點討論南韓對美的3500億美元投資，李在明強調應以「商業合理性」共創雙贏。與此同時，南韓國務總理金民錫受訪放話，除非美方先解決南韓勞工入境美國的簽證問題，否則投資將仍卡關。

南韓總統政策顧問金永範向路透證實韓美這次在聯大的場邊會議，期間李在明向貝森特傳達希望投資案以商業合理性為基礎，強調南韓的經濟及外匯市場有別於日本，而這應作為雙方談判最終協議的關鍵考量，力求同時為兩國創造利益。

先前傳出美方要求南韓3500億美元採全現金方式，但這筆對美投資承諾相當於南韓外匯存底的70%以上，若沒有與美國達成貨幣互換協議，將對南韓經濟造成嚴重衝擊。首爾西江大學經營學教授金容鎮（Kim Yong-jin，音譯）指出，南韓正尋求與美國簽訂無上限外匯互換協議，若無美元流動性保證，3500億美元幾乎不可能。南韓官員則稱，美方正審查相關提案。

另一方面，南韓國務總理金民錫24日接受彭博資訊專訪，敦促美方迅速解決南韓勞工進入美國的簽證問題，否則在美國的投資案將持續陷入僵局，他稱「若不解決簽證問題，幾乎不可能取得實質進展」。

金敏錫強調，雖然投資計畫未完全停擺，但在缺乏對南韓勞工的人身安全保證前，大量勞工進入或重返美國都將困難，勞工與家屬也因此心存顧慮。

此外，金民錫在專訪中也談到安全領域問題，透露韓方正考慮在未來10年將國防支出提高至GDP的3.5%，目前仍在討論，尚未做最終決定。

對於北韓領導人金正恩日前拋出若華府放棄無核化要求，願再與川普對話；金民錫則表示未聞具體美朝對話，但認為仍可保持開放態度。

關稅 川普

延伸閱讀

台股站上26000點 市值奔3兆美元「甩開南韓」…謝金河點台韓經濟10年分水嶺是他們

美要求現金投資3500億 李在明：韓全接受恐現1997金融風暴

韓現任、前任總統手機號碼、地址 被貼全球駭客共享網

李在明專訪：警告北韓與俄國軍事合作是重大威脅

相關新聞

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

南韓總統李在明與美國財政部長貝森特24日在紐約聯大舉行場邊會晤，重點討論南韓對美的3500億美元投資，李在明強調應以「商...

美中貿易談判 美學者：台灣也在談判桌上

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較...

又要加關稅？美商務部瞄準機器人、工業機械與醫療用品啟動調查

美國商務部24日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

東協揪CPTPP抗關稅衝擊 預定11月20日開會探討合作可能性

東協（ASEAN）希望與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國合作，在美國新關稅措施帶來全球貿易不確定性之際，尋...

貿易代表葛里爾證實 美將與東協多國敲定協議

美國貿易代表葛里爾表示，與各國關稅談判進展順利，預計最快未來幾周將與更多東南亞國家敲定貿易協議。

越南：續與美貿易談判 也簽新自貿協定拓展出口市場

川普關稅恐導致越南對美出口減少5分之1。越南總理范明正今天表示，美國關稅確實對出口業帶來挑戰，將繼續與美方貿易談判。同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。