南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

南韓總統李在明與美國財政部長貝森特24日在紐約聯大舉行場邊會晤，重點討論南韓對美的3500億美元投資，李在明強調應以「商業合理性」共創雙贏。與此同時，南韓國務總理金民錫受訪放話，除非美方先解決南韓勞工入境美國的簽證問題，否則投資將仍卡關。

南韓總統政策顧問金永範向路透證實韓美這次在聯大的場邊會議，期間李在明向貝森特傳達希望投資案以商業合理性為基礎，強調南韓的經濟及外匯市場有別於日本，而這應作為雙方談判最終協議的關鍵考量，力求同時為兩國創造利益。

先前傳出美方要求南韓3500億美元採全現金方式，但這筆對美投資承諾相當於南韓外匯存底的70%以上，若沒有與美國達成貨幣互換協議，將對南韓經濟造成嚴重衝擊。首爾西江大學經營學教授金容鎮（Kim Yong-jin，音譯）指出，南韓正尋求與美國簽訂無上限外匯互換協議，若無美元流動性保證，3500億美元幾乎不可能。南韓官員則稱，美方正審查相關提案。

另一方面，南韓國務總理金民錫24日接受彭博資訊專訪，敦促美方迅速解決南韓勞工進入美國的簽證問題，否則在美國的投資案將持續陷入僵局，他稱「若不解決簽證問題，幾乎不可能取得實質進展」。

金敏錫強調，雖然投資計畫未完全停擺，但在缺乏對南韓勞工的人身安全保證前，大量勞工進入或重返美國都將困難，勞工與家屬也因此心存顧慮。

此外，金民錫在專訪中也談到安全領域問題，透露韓方正考慮在未來10年將國防支出提高至GDP的3.5%，目前仍在討論，尚未做最終決定。

對於北韓領導人金正恩日前拋出若華府放棄無核化要求，願再與川普對話；金民錫則表示未聞具體美朝對話，但認為仍可保持開放態度。