美貿易代表：未來數月將與東南亞國家達成協議

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天在與東南亞各國官員會面時表示，美國預計將在未來幾個月內與更多東南亞國家敲定貿易協議。

路透社報導，葛里爾是在吉隆坡與東南亞國家協會（ASEAN）10國經濟部長舉行會議之初發表談話。這個高度依賴出口的區域組織，對美國關稅可能對各國經濟帶來的衝擊感到憂慮。

美國對東南亞大多數國家加徵的關稅稅率訂在19%與20%。寮國與越南遭課徵40%的關稅，新加坡則適用於10%的稅率。

葛里爾表示，與各國針對關稅舉行的會談進展順利，部分協議已對外公布，其他協議將在「未來幾個月或甚至幾週內」敲定。

美國表示，已與印尼和越南就關稅問題達成協議，不過這兩個國家表示，他們仍在敲定相關條款。

根據聯合國開發計畫署（United Nations DevelopmentProgramme）公布的估算，全球第6大對美出口國越南，受到美國對越南商品加徵20%關稅影響，每年可能將損失250億美元，成為東南亞受創最嚴重的經濟體。

東協經濟部長在昨天發出的聯合聲明中指出，關稅情勢帶來「不利衝擊與不確定性」，並警告由於出口商在年初為因應即將實施的關稅而提前出貨，2025年下半年的區域貿易表現將放緩。

這些部長也對日益升級的保護主義與單邊貿易措施表達憂慮，認為這些行為「對多邊貿易體系與全球供應鏈的穩定構成重大風險」。

葛里爾發言時表示，美國歡迎與東協發展貿易，但必須是「平衡且具互惠性」。

他說：「我們相信，在許多領域，我們的利益是一致的，我們可以一起努力，實現為全球貿易體系帶來互惠與平衡的共同目標。」

今天是葛里爾首度與東協成員國會面。過去，東協成員國大多各自與美國就關稅議題進行談判。但隨著半導體等產業面臨更高的產業關稅風險，東協可能會採取更加一致的立場。半導體產業對泰國、馬來西亞與越南等經濟體貢獻重大。

美國總統川普（Donald Trump）上月表示，他將對半導體課徵約100%的關稅，但不適用於已在美國設廠或承諾在美國製造的公司。