美貿易代表：未來數月將與東南亞國家達成協議

中央社／ 吉隆坡24日綜合外電報導

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天在與東南亞各國官員會面時表示，美國預計將在未來幾個月內與更多東南亞國家敲定貿易協議。

路透社報導，葛里爾是在吉隆坡與東南亞國家協會（ASEAN）10國經濟部長舉行會議之初發表談話。這個高度依賴出口的區域組織，對美國關稅可能對各國經濟帶來的衝擊感到憂慮。

美國對東南亞大多數國家加徵的關稅稅率訂在19%與20%。寮國與越南遭課徵40%的關稅，新加坡則適用於10%的稅率。

葛里爾表示，與各國針對關稅舉行的會談進展順利，部分協議已對外公布，其他協議將在「未來幾個月或甚至幾週內」敲定。

美國表示，已與印尼和越南就關稅問題達成協議，不過這兩個國家表示，他們仍在敲定相關條款。

根據聯合國開發計畫署（United Nations DevelopmentProgramme）公布的估算，全球第6大對美出口國越南，受到美國對越南商品加徵20%關稅影響，每年可能將損失250億美元，成為東南亞受創最嚴重的經濟體。

東協經濟部長在昨天發出的聯合聲明中指出，關稅情勢帶來「不利衝擊與不確定性」，並警告由於出口商在年初為因應即將實施的關稅而提前出貨，2025年下半年的區域貿易表現將放緩。

這些部長也對日益升級的保護主義與單邊貿易措施表達憂慮，認為這些行為「對多邊貿易體系與全球供應鏈的穩定構成重大風險」。

葛里爾發言時表示，美國歡迎與東協發展貿易，但必須是「平衡且具互惠性」。

他說：「我們相信，在許多領域，我們的利益是一致的，我們可以一起努力，實現為全球貿易體系帶來互惠與平衡的共同目標。」

今天是葛里爾首度與東協成員國會面。過去，東協成員國大多各自與美國就關稅議題進行談判。但隨著半導體等產業面臨更高的產業關稅風險，東協可能會採取更加一致的立場。半導體產業對泰國、馬來西亞與越南等經濟體貢獻重大。

美國總統川普（Donald Trump）上月表示，他將對半導體課徵約100%的關稅，但不適用於已在美國設廠或承諾在美國製造的公司。

關稅 川普

相關新聞

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

南韓總統李在明與美國財政部長貝森特24日在紐約聯大舉行場邊會晤，重點討論南韓對美的3500億美元投資，李在明強調應以「商...

美中貿易談判 美學者：台灣也在談判桌上

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較...

又要加關稅？美商務部瞄準機器人、工業機械與醫療用品啟動調查

美國商務部24日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

東協揪CPTPP抗關稅衝擊 預定11月20日開會探討合作可能性

東協（ASEAN）希望與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國合作，在美國新關稅措施帶來全球貿易不確定性之際，尋...

貿易代表葛里爾證實 美將與東協多國敲定協議

美國貿易代表葛里爾表示，與各國關稅談判進展順利，預計最快未來幾周將與更多東南亞國家敲定貿易協議。

越南：續與美貿易談判 也簽新自貿協定拓展出口市場

川普關稅恐導致越南對美出口減少5分之1。越南總理范明正今天表示，美國關稅確實對出口業帶來挑戰，將繼續與美方貿易談判。同時...

