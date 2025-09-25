快訊

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

聽新聞
0:00 / 0:00

美中貿易談判 美學者：台灣也在談判桌上

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美中關係，示意圖。美聯社
美中關係，示意圖。美聯社

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較低的關稅稅率；此外，學者也評估美中之間在川習會之前達成貿易協議的可能性不大。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）24日針對美中產業鍊的競爭舉行座談會，前白宮國安會官員杜如松（Rush Doshi）表示，中國生產製造能力已大於美國，指中國生產製造值和能源生產量都超越美國，不管是汽車、鋼鐵、水泥的生產數量，還是在稀土、藥品、太陽能板和無人機等關鍵產業上，中國都占有非常重要的市場地位，而且中國的生產量還在上升。

杜如松表示，假如美國和盟友不採取行動，中國未來將取得更大的領先地位；杜如松呼籲說，美國除了要進行國內改革，提告美國的生產力，同時也必須和盟友合作，提高國際合作生產，才有機會趕上中國。

Tidal Wave Solutions資深合夥人強森（Cameron Johnson）則說，為了提高生產力，美國必須要願意付出相應的代價，他以N95口罩為例，指口罩雖然在疫情期間極為重要，但美國卻不願意多付錢讓這些口罩在國內生產；美國當然希望產業返回美國，但真正的挑戰在於成本。

前副國家安全顧問、現任哈德遜研究所資深研究員沙德洛（Nadia Schadlow）也提到，政府購買的承諾也是關鍵；她指出，很多企業表示他們不需要政府的補助，但需要政府履行他們購買的承諾。

至於美中之間已完成4輪貿易談判，智庫蘭德公司（RAND）中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）認為，中國想要的不外乎三個方向，一是調降美國對中關稅、二是盡可能取消美國的出口管制，以及期待美國在台灣議題上改變態度，從不支持台獨轉為反對台獨。

在輕重緩急上，迪皮波認為中國還是把注意力放在對中關稅上，畢竟如果不盡快調降關稅，關稅的黏著度很強，市場很快會做出調整；迪皮波評估說，中國希望盡快獲得較低的關稅，其次才是解除出口管制。

至於在台灣議題上，迪皮波表示，這是中國一直以來重視的議題，但認為中國在必要的時候願意等，指台灣對中國來說是長期的目標。

而美中有沒有可能在川習會之前達成貿易協議？迪皮波認為可能性不大，這也是為什麼美國總統川普說，他會評估是否在明年出訪中國的原因。

關稅 川普

延伸閱讀

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

美海關指巨大涉強迫勞動祭暫扣令 經部：協助解決

巨大自行車遭美海關實施暫扣令！貨品遭扣、官方估4~5%營收受影響

貿易代表葛里爾證實 美將與東協多國敲定協議

相關新聞

貿易代表葛里爾證實 美將與東協多國敲定協議

美國貿易代表葛里爾表示，與各國關稅談判進展順利，預計最快未來幾周將與更多東南亞國家敲定貿易協議。

美中貿易談判 美學者：台灣也在談判桌上

美中談判至今尚未達成貿易協議，有學者認為台灣也在美中的談判內容之內，但對中國來說，急迫度不高，中方主要還是希望盡快取得較...

又要加關稅？美商務部瞄準機器人、工業機械與醫療用品啟動調查

美國商務部24日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

東協揪CPTPP抗關稅衝擊 預定11月20日開會探討合作可能性

東協（ASEAN）希望與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國合作，在美國新關稅措施帶來全球貿易不確定性之際，尋...

越南：續與美貿易談判 也簽新自貿協定拓展出口市場

川普關稅恐導致越南對美出口減少5分之1。越南總理范明正今天表示，美國關稅確實對出口業帶來挑戰，將繼續與美方貿易談判。同時...

TikTok協議擬本周簽署 美政府不拿董事會席次

美國總統川普日前宣布已和中國達成海外版TikTok的出售協議，白宮廿二日指出，川普預計本周簽署協議；按協議內容，TikT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。