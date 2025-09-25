美對歐盟汽車關稅降至15% 追溯自8月1日起生效

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國今天宣布下調歐盟（EU）汽車進口關稅至15%，追溯自8月1日起生效，以落實先前雙方公布的貿易協議條款。

法新社報導，根據美國商務部與貿易代表辦公室公布的文件，美國對歐盟汽車的關稅將從現行的27.5%降至15%。

美國總統川普與歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今年7月達成協議框架，大多數歐盟出口產品將面臨美國課以15%關稅，而是否下調汽車和汽車零件關稅則取決於歐盟是否立法調降美國工業品及部分非敏感農產品的關稅。

歐盟已於8月採取行動，為川普政府追溯調整汽車關稅鋪平道路，以保障對歐洲至關重要的汽車產業。

根據文件，調整內容包括自9月1日起對飛機、飛機零組件、學名藥（generic drug）和其原料，以及部分金屬和礦石等行業實施關稅豁免。

美國在公告中表示，商品清單可能還會修改。

關稅 川普

