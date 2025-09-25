快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

貿易代表葛里爾證實 美將與東協多國敲定協議

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國貿易代表葛里爾。歐新社
美國貿易代表葛里爾。歐新社

美國貿易代表葛里爾表示，與各國關稅談判進展順利，預計最快未來幾周將與更多東南亞國家敲定貿易協議。

葛里爾24日在吉隆坡舉行的東協經濟部長會議場邊表示：「川普總統和我本人對在這些協議上做的努力感到自豪，預計未來幾個月或甚至幾周內敲定部分協議。」

這是自8月對等關稅實施以來，東協與美國首次舉行高層級會議。仰賴出口的東協對美國關稅的經濟影響感到擔憂。此區大多數國家目前關稅稅率為19%和20%，寮國和緬甸高達40%，新加坡稅率為10%。

印尼和越南已和美國達成新的貿易協議，並降低了關稅。

根據聯合國開發計劃署（UNDP）估算，越南做為全球第六大對美出口國，20%關稅代表著每年將損失高達250億美元，使其成為東協受關稅影響最嚴重的經濟體。

葛里爾表示，美國歡迎和東協貿易，但必須維持「平衡和對等」。他說：「我們相信，我們在許多領域的利益是一致的，我們可以一起努力實現，帶給全球貿易體系對等和平衡的共同目標。」

關稅 川普 東協 東南亞

