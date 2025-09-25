東協揪CPTPP抗關稅衝擊 預定11月20日開會探討合作可能性

東協（ASEAN）希望與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的成員國合作，在美國新關稅措施帶來全球貿易不確定性之際，尋求建立貿易韌性。

東協經濟部長會議23日在吉隆坡舉行，馬來西亞投資、貿易及工業部長東姑賽夫魯在會後向媒體表示，東協預定11月20日與CPTPP成員國展開討論，探討兩個集團合作的可能性。這兩大區域組織在全球貿易有相當大的占比。

東協尋求對抗川普關稅

在東協十個成員國中，汶萊、馬來西亞、新加坡和越南已參與CPTPP。CPTPP擁有12個成員國，其餘包括澳洲、加拿大、智利、日本、墨西哥、紐西蘭、祕魯及英國。

東姑賽夫魯表示：「在當前地緣政治與地緣經濟動盪的環境下，這樣的合作前所未有重要，尤其是當我們的貿易格局與供應鏈正快速分裂化之際。」

CPTPP也已經提出與東協合作的構想。CPTPP內主要成員國日本曾表示，將研議兩大區域組織合作的可能性。

東協同時致力於加強區域內貿易與經濟整合，來緩衝美國關稅影響。官員們表示，東協經濟部長們在23日會議上討論了擬議中的「東協數位經濟框架協議」，目標加速區域經濟發展並整合東南亞半導體供應鏈。

在標註日期為23日的共同聲明中，東協經濟部長表示，關稅方面出現負面影響和不確定性，並警告該地區2025下半年貿易表現將減緩，因為今年稍早在關稅實施前進行的提前出口。