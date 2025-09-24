越南：續與美貿易談判 也簽新自貿協定拓展出口市場

川普關稅恐導致越南對美出口減少5分之1。越南總理范明正今天表示，美國關稅確實對出口業帶來挑戰，將繼續與美方貿易談判。同時，越南也將多元化出口，並很快將簽訂與中南美、波灣國家的自貿協議，開拓新市場。

越南總理范明正（Phạm Minh Chính）23日發布行政命令，指出將繼續與美國進行貿易談判。他表示，越南今年的出口成長目標是12%。

但同一時間，面對全球不確定性，越南開始尋求多角化出口市場，並尋求與其他市場簽署自由貿易協定。

范明正今天在政府網站上發表聲明，表示計劃於今年第四季與南方共同市場（Mercosur），以及波斯灣合作理事會（GCC）簽署自由貿易協定。

根據越南通訊社，截至9月15日，越南貿易總額估計逾6732億美元，年增17.2%。其中，出口成長15.8%；進口成長18.8%。

但范明正在聲明中警示，由於國際地緣政治、美國對等關稅在內的全球不確定性，造成越南出口「面臨困難和挑戰」。

美國作為越南最大的市場，自8月7日起對越南商品徵收20%關稅，而經越南轉運的第三國產品則恐將面臨40%關稅。

聯合國開發計畫署估計，美國關稅可能導致越南對美出口減少高達5分之1，使越南成為東南亞受災最嚴重的國家。

越南新聞網（VietnamNet）也在23日的一篇題為「美國新關稅為越南出口關鍵考驗」的分析中指出，美國20%關稅迫使越南企業調整策略，不僅提高產品原產地可追溯性，也著手拓展新市場。

文章寫道，「美國對越南進口產品徵收20%的反補貼稅，對企業而言，既是重大挑戰，也是調整市場策略、提升競爭力的關鍵考驗」。

范明正指示，除了充分利用現有自由貿易協定外，也將積極推動與中東、非洲、拉美、中亞、東歐、印度、巴西等潛在市場的談判，其中與由阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭等國組成的南方共同市場（Mercosur）及中東的波斯灣合作理事會（GCC）預計很快將簽訂。