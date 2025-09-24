越南：續與美貿易談判 也簽新自貿協定拓展出口市場

快訊

中央社／ 河內24日專電
越南總理范明正今天表示，將繼續推動與美國貿易談判。但同一時間，面對全球不確定性，越南開始尋求多角化出口市場，預計第四季將與南方共同市場以及波斯灣合作理事會簽署自由貿易協定。圖為范明正8月19日於越南展覽中心開幕致詞。 中央社
川普關稅恐導致越南對美出口減少5分之1。越南總理范明正今天表示，美國關稅確實對出口業帶來挑戰，將繼續與美方貿易談判。同時，越南也將多元化出口，並很快將簽訂與中南美、波灣國家的自貿協議，開拓新市場。

越南總理范明正（Phạm Minh Chính）23日發布行政命令，指出將繼續與美國進行貿易談判。他表示，越南今年的出口成長目標是12%。

但同一時間，面對全球不確定性，越南開始尋求多角化出口市場，並尋求與其他市場簽署自由貿易協定。

范明正今天在政府網站上發表聲明，表示計劃於今年第四季與南方共同市場（Mercosur），以及波斯灣合作理事會（GCC）簽署自由貿易協定。

根據越南通訊社，截至9月15日，越南貿易總額估計逾6732億美元，年增17.2%。其中，出口成長15.8%；進口成長18.8%。

但范明正在聲明中警示，由於國際地緣政治、美國對等關稅在內的全球不確定性，造成越南出口「面臨困難和挑戰」。

美國作為越南最大的市場，自8月7日起對越南商品徵收20%關稅，而經越南轉運的第三國產品則恐將面臨40%關稅。

聯合國開發計畫署估計，美國關稅可能導致越南對美出口減少高達5分之1，使越南成為東南亞受災最嚴重的國家。

越南新聞網（VietnamNet）也在23日的一篇題為「美國新關稅為越南出口關鍵考驗」的分析中指出，美國20%關稅迫使越南企業調整策略，不僅提高產品原產地可追溯性，也著手拓展新市場。

文章寫道，「美國對越南進口產品徵收20%的反補貼稅，對企業而言，既是重大挑戰，也是調整市場策略、提升競爭力的關鍵考驗」。

范明正指示，除了充分利用現有自由貿易協定外，也將積極推動與中東、非洲、拉美、中亞、東歐、印度、巴西等潛在市場的談判，其中與由阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭等國組成的南方共同市場（Mercosur）及中東的波斯灣合作理事會（GCC）預計很快將簽訂。

