TikTok協議擬本周簽署 美政府不拿董事會席次
美國總統川普日前宣布已和中國達成海外版TikTok的出售協議，白宮廿二日指出，川普預計本周簽署協議；按協議內容，TikTok將由多數的美國投資方所持有。全國公共電台（ＮＰＲ）報導指，美國政府不會持有股分，也不會擁有董事會席次。
川普日前宣布美中已針對TikTok達成協議，他並與中國國家習近平通話確認協議內容，白宮新聞秘書李維特廿二日指，TikTok將由多數的美國投資方持有，並由具備國家安全和網路安全專長的董事會掌控。
李維特表示，科技企業甲骨文與美國政府合作，將為TikTok提供安全服務，並獨立負責監控所有TikTok美國用戶的使用和數據安全；美國用戶的數據將被儲存在美國、甲骨文所屬的數據伺服器上，防範來自中國或其他外國競爭對手的監視或干預。
李維特也說，TikTok的演算法會在美國重新訓練，不受TikTok母公司字節跳動的控制，且TikTok會維持全球性的平台，意指美國用戶可看到其他國家用戶的發文。
這項協議將在接下來的四年裡，為美國創造一七八○億美元的經濟活動；這不但讓美國年輕人可繼續使用TikTok，也讓小型企業能夠繼續使用該平台來做生意。
ＮＰＲ報導，有不具名的資深白宮官員表示，美國政府將不會取得TikTok股分或董事會席次，並表示協議內容是對美中法律妥協的結果。
