川普關稅關一道門 中國廉價商品出口湧向全世界

在美國高關稅施壓的五個月期間，中國大陸的出口依然勢不可擋，貿易順差飆至創紀錄的1.2兆美元。

儘管進入美國市場受限，陸企仍勇往直前：8月對印度的出口創歷史新高，對非洲的出口有望刷新年度紀錄，對東南亞的貿易也已超越疫情時期峰值。

出口的全面增長正在引發國外擔憂。各國政府在權衡保護本國產業與避免激怒北京之間，面臨兩難抉擇。中國大陸是全球超過一半國家的最大貿易夥伴。

各國思忖應對之道

迄今為止，僅有墨西哥採行動：對包括汽車、零組件和鋼鐵在內的中國大陸產品徵收高達50%關稅。不過，其他國家反擊的壓力升高。

知情人士透露，印度政府近幾周收到50份反傾銷調查的申請，針對來自中國與越南等國的產品。印尼貿易部長則誓言密切監控商品大量湧入的情況，此前，有中國賣家宣稱將以80美分低價向大城市出口牛仔褲和襯衫的影片在網上熱傳，引發在地商家抗議。

儘管局勢棘手，但採取強硬措施的空間有限。已與美國展開關稅談判的國家，不太願意與全球第二大經濟體再掀另一場貿易戰。這使得北京反而在美國關稅升抵最高峰時獲得喘息空間。經濟學家當時預期，高額關稅可能導致中國經濟增速減半。

Gavekal Research中國研究部副主任Christopher Beddor指出：「這些國家反應不強烈，可能是因為與美進行貿易談判的因素。部分國家不希望被視為破壞全球貿易體系的推手，也可能希望保留對中國大陸徵稅的選項，以便在與美國的談判中當成讓步籌碼。」

那些希望保護本國經濟的官員正謹慎行事。南非貿易部長建議，不要對中國汽車出口徵收懲罰性關稅，而是要爭取更多投資。隨著中國電商巨頭Temu自1月以來在拉美月活躍用戶暴增143%，智利和厄瓜多爾悄然對低成本進口商品徵收針對性費用。雖然巴西曾威脅採取激進報復，但今年夏天仍給予中國最大電動車製造商比亞迪免關稅窗口期，以爭取提升本地產量的時間。

北京已運用外交手段和經濟實力阻止各國直接報復。本月稍早，習近平在金磚國家峰會上呼籲發出反對保護主義的統一聲音；中國商務部官員也警告墨西哥要「慎之又慎」，明確表示此類行動將招致反擊。

大陸的內部挑戰

與此同時，川普正向北約國家施壓，要求對中國徵收高達100%的關稅，指控中國支持俄羅斯，進一步加劇其風險。

彭博經濟研究的舒暢與曲天石分析，如果美國拉攏其他國家聯手對付中國，將使北京應對房地產長期低迷與人口老齡化等內部挑戰更加困難。

他們指出：「北京可能會立即以對等關稅反擊，但這可能在急需盟友之際疏遠合作夥伴。隨著時間推移，還可能促使企業在合作國進行在地生產。」

儘管中國出口商逆勢而上，但貿易激增並未讓他們變得更富有，也無助於解決國內問題。今年前七個月，工業企業利潤下降1.7%；在政府「反內捲」政策推動下，製造商削減過剩產能、降價以擴大海外銷量。但此舉加劇中國持續存在的通縮，預計持續時間將達改革開放以來最長。

出口激增也可能削弱北京刺激消費、推動經濟再平衡的努力。中國執政黨將於數周後召開關鍵會議，相關計畫的政策文件成焦點。

對中國大陸而言，這些風險或許值得承受。習近平即將在南韓峰會期間與川普會晤，向世界展示中國並非依賴美國消費者，提升其談判籌碼。兩大經濟體仍在磋商潛在貿易協議，目前暫時的和平得益於高達145%的關稅暫停90天。