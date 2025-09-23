李在明：若無條件投資美國3500億美元 南韓恐重演1997年金融危機

路透廿二日刊出對南韓總統李在明十九日的獨家專訪。他表明，若首爾未設任何保障措施，就接受美國在美韓關稅談判的要求，南韓經濟恐陷入堪比一九九七年金融風暴時的危機。

根據美韓七月達成的口頭貿易協議，美國總統川普將調降對南韓輸美商品加徵的關稅，以換取南韓提供達三五○○億美元（約台幣十點七兆元）的對美投資等交換條件。李在明提到，鑑於對落實的方式存在分歧，雙方尚未正式簽署貿易協議。

李在明透過口譯官直言，要是美韓間沒有貨幣互換協議，就按美方要求投入三五○○億美元的現金投資美國，南韓會面臨像一九九七年金融危機般的熔斷局面。

李在明指出，日韓的情形不同，南韓外匯存底約四一○○億美元（約台幣十二點五兆元），日圓是國際貨幣，日圓也已與美國建立貨幣互換機制。

美國商務部長盧特尼克則聲稱，南韓應仿效美日達成的貿易協議，要求首爾接受美韓貿易協議條款，否則就繳交高關稅。

南韓總統政策室室長金容範七月表示，南韓已增加安全機制，以降低融資風險，包括支持具商業可行性的項目，而非無條件金援。

李在明：全球兩大陣營對抗 韓處險境

對當前的地緣政治緊張，李在明認為，全球正出現兩大陣營對抗：一是以社會主義國家為核心的陣營，一是由包含南韓的資本主義民主國家組成，而南韓的地理位置，使其處於任何衝突前線的威脅。

李在明提醒，隨著美、日和南韓三方合作深化，中、俄與北韓（簡稱朝）也更緊密聯手，對立及緊張呈螺旋式升高。他明言，這對南韓非常危險，「我們必須找到化解軍事升溫的出口，要尋求和平共存之路」。

在八月的白宮「川李會」，李在明曾請川普十月底出席南韓慶州亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議期間，和北韓領袖金正恩舉行「川金會」。不過南韓政府尚無美朝間有進行任何會談的詳細資訊。

金正恩廿二日透過官媒「朝中社」說，至今仍懷有對川普的「美好回憶」，只要美方放棄要求北韓無核化的目標，美朝領袖就能舉行會談。金正恩並強調北韓對兩韓關係持「敵對兩國論」，不會與南韓進行任何談判。