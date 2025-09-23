南韓：關稅談判還沒簽協議 總統李在明指出雙方存在分歧

南韓總統李在明接受路透專訪表示，如果未設任何保障措施就接受美國在貿易談判中的要求，南韓經濟可能陷入堪比1997年亞洲金融風暴的危機。

根據兩國在7月達成的口頭協議，美國將降低對南韓商品加徵的關稅，以換取南韓提供3,500億美元投資等措施。李在明指出，因執行方式存在分歧，雙方至今尚未簽署正式協議。

李在明透過翻譯表示：「如果沒有貨幣互換協議，又按美方要求動用3,500億美元，全部以現金投資美國，南韓將面臨如同1997年金融危機般的局面。」這段訪問是上周五（19日）在南韓總統辦公室進行。

李在明本周赴紐約出席聯合國大會，將成為首位主持安理會會議的南韓總統。但南韓總統辦公室表示，李在明此行並未計劃會晤川普，貿易談判也不在議程中。

路透問及是否會退出談判時，李在明回應：「相信血盟之間能保持最低限度的理性。」南韓已提議，與美國建立外匯互換機制以緩解投資對韓元市場的衝擊。

李在明表示：「達成保障商業合理性的具體協議是核心任務，同時也是最大障礙。」他補充說，工作層級會談中的提案缺乏商業可行性的保證，因此難以彌合分歧。當被問及談判是否可能延至明年時，他回答：「我們應儘快結束這種不穩定局面。」

李在明還說，當前社會主義陣營與資本主義民主陣營的對立加劇，而南韓的地緣位置恐使其有可能處於衝突的最前線。日韓與美國日益加強合作，而中國、俄羅斯與北韓的關係也日趨緊密，這正形成一種軍事對抗升高的循環。

他說，「這對南韓而言極為危險，我們必須找到出口，避免軍事緊張持續升級。我們必須找到和平共存之道。」