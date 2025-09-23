快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

南韓：關稅談判還沒簽協議 總統李在明指出雙方存在分歧

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓總統李在明表示，如果未設任何保障措施，全然按美方條件投資美國3,500億美元，南韓經濟可能陷入堪比1997年亞洲金融風暴的危機。（路透）
南韓總統李在明表示，如果未設任何保障措施，全然按美方條件投資美國3,500億美元，南韓經濟可能陷入堪比1997年亞洲金融風暴的危機。（路透）

南韓總統李在明接受路透專訪表示，如果未設任何保障措施就接受美國在貿易談判中的要求，南韓經濟可能陷入堪比1997年亞洲金融風暴的危機。

根據兩國在7月達成的口頭協議，美國將降低對南韓商品加徵的關稅，以換取南韓提供3,500億美元投資等措施。李在明指出，因執行方式存在分歧，雙方至今尚未簽署正式協議。

李在明透過翻譯表示：「如果沒有貨幣互換協議，又按美方要求動用3,500億美元，全部以現金投資美國，南韓將面臨如同1997年金融危機般的局面。」這段訪問是上周五（19日）在南韓總統辦公室進行。

李在明本周赴紐約出席聯合國大會，將成為首位主持安理會會議的南韓總統。但南韓總統辦公室表示，李在明此行並未計劃會晤川普，貿易談判也不在議程中。

路透問及是否會退出談判時，李在明回應：「相信血盟之間能保持最低限度的理性。」南韓已提議，與美國建立外匯互換機制以緩解投資對韓元市場的衝擊。

李在明表示：「達成保障商業合理性的具體協議是核心任務，同時也是最大障礙。」他補充說，工作層級會談中的提案缺乏商業可行性的保證，因此難以彌合分歧。當被問及談判是否可能延至明年時，他回答：「我們應儘快結束這種不穩定局面。」

李在明還說，當前社會主義陣營與資本主義民主陣營的對立加劇，而南韓的地緣位置恐使其有可能處於衝突的最前線。日韓與美國日益加強合作，而中國、俄羅斯與北韓的關係也日趨緊密，這正形成一種軍事對抗升高的循環。

他說，「這對南韓而言極為危險，我們必須找到出口，避免軍事緊張持續升級。我們必須找到和平共存之道。」

關稅 川普

延伸閱讀

韓國現任與前任總統個資遭駭外洩 引發國安疑慮

李在明專訪：警告北韓與俄國軍事合作是重大威脅

南韓樂見川、金協議 盼北韓不發展新核武

金正恩鬆口川金會有望！喊「與川普有過美好回憶」提1條件重啟對話

相關新聞

李在明：若無條件投資美3500億美元 南韓恐重演1997金融危機

路透廿二日刊出對南韓總統李在明十九日的獨家專訪。他表明，若首爾未設任何保障措施，就接受美國在美韓關稅談判的要求，南韓經濟恐陷入堪比一九九七年金融風暴時的危機。

南韓：關稅談判還沒簽協議 總統李在明指出雙方存在分歧

南韓總統李在明接受路透專訪表示，如果未設任何保障措施就接受美國在貿易談判中的要求，南韓經濟可能陷入堪比1997年亞洲金融...

聯合國：越南受美關稅衝擊嚴重 對美出口恐銳減1/5

聯合國開發計畫署（UNDP）估計，美國自8月起對越南部分商品加徵關稅，恐導致越南對美出口大幅下滑近1/5，成為東南亞受影...

喬治亞州長將訪韓會現代高層 盼緩解美取締移民衝擊

媒體報導，美國喬治亞州州長將前往韓國，與現代汽車高層會面。外界認為，此行是為緩解本月稍早美國移民暨海關執法局突襲喬州現代...

南韓9月出口現疲態 美關稅「提前出貨」效應消退

南韓9月首20日出口大幅下滑，凸顯出美國調高關稅衝擊出口，對高度仰賴貿易的南韓經濟帶來麻煩訊號。

南韓商品輸美關稅暴增 上季被課稅收增幅…比去年Q4飆升46倍

最新數據顯示，在美國總統川普的關稅政策下，南韓輸美產品第2季被課徵的關稅比去年第4季暴增超過46倍，為美國主要貿易夥伴最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。