聯合國：越南受美關稅衝擊嚴重 對美出口恐銳減1/5

中央社／ 河內22日綜合外電報導
美國自8月起對越南部分商品加徵關稅，恐導致越南對美出口大幅下滑近1/5，成為東南亞受影響最大的國家。示意圖／ingimage
聯合國開發計畫署（UNDP）估計，美國自8月起對越南部分商品加徵關稅，恐導致越南對美出口大幅下滑近1/5，成為東南亞受影響最大的國家。

根據美國貿易數據，越南去年是全球第6大對美國出口國，出口總額達1365億美元；而相關產品多數由美國及外國跨國企業或其供應商在越南設廠生產。

UNDP亞太區首席經濟學家席勒肯斯（PhilipSchellekens）接受路透專訪時表示，美國高關稅導致國內通膨大漲的最糟情況下，美對越南商品課徵20%關稅，假以時日可能造成越南對美出口「減少逾250億美元，近乎越南對美年出口總額的1/5」。

對於上述估算，越南財政部與工業部皆未立即回覆路透社的置評要求。

自8月7日美國對越南加課關稅以來，聯合國開發計畫署這項報告，是首次完整公開數據；根據海關資料，越南8月對美出口額較7月下滑2%，鞋類則減少5.5%。

越南是全球第2大鞋類供應國。出口如此銳減，情況與關稅生效前的出口激增，形成強烈對比。

在東南亞主要國家中，UNDP預測泰國對美出口可能下滑12.7%，馬來西亞減少10.4%，印尼則下降6.4%。

在美國加徵關稅之後，世界銀行已下修越南今年的經濟成長預測。

