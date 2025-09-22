快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

喬治亞州長將訪韓會現代高層 盼緩解美取締移民衝擊

中央社／ 亞特蘭大21日綜合外電報導
圖為美國移民暨海關執法局探員在喬治亞州南韓現代電動車廠執行取締非法勞工行動。(美聯社)
圖為美國移民暨海關執法局探員在喬治亞州南韓現代電動車廠執行取締非法勞工行動。(美聯社)

媒體報導，美國喬治亞州州長將前往韓國，與現代汽車高層會面。外界認為，此行是為緩解本月稍早美國移民暨海關執法局突襲喬州現代汽車與LG合資工廠引發的爭議與後續效應。

根據「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution, AJC）今天報導，喬州州長坎普（BrianKemp）將於近期訪問韓國，與現代汽車（HyundaiMotor Group.）高層會談。

州長辦公室在本月8日、即移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）突襲事件發生4天後，發送電郵給現代汽車表示：「州長很快就會訪問韓國，希望安排會面。」郵件強調：「現代汽車是喬治亞州重要的投資與合作夥伴。」

本月4日，移民暨海關執法局突襲喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）現代汽車與LG新能源（LG EnergySolution）合資電池廠，共475名工人被捕，其中包括317名韓國人。

儘管州長辦公室對「亞特蘭大新聞憲政報」表示，此次訪韓「在移民暨海關執法局突襲前就已開始討論」，但根據「亞特蘭大新聞憲政報」掌握的郵件內容，坎普在突襲事件發生後，才匆促安排了與現代的會晤行程。外界解讀這是因為事態升級成大規模拘留韓國人的事件，坎普才會試著親自出面處理。

這將是坎普任內第3次訪韓，但「亞特蘭大新聞憲政報」指出，此次訪問的氛圍與過往明顯不同。如今喬治亞州正尋求解決多項棘手問題，包括如何重新部署勞工回到現代汽車的工廠，以及如何平息韓國社會因突襲事件而惡化的輿論。

坎普訪韓的具體行程尚未公開，但外界推測，他可能會在10月底出席日本一場國際會議的前後，順道訪問韓國。

關稅 川普

延伸閱讀

PLG／獵鷹飛韓國異地訓練 備戰新賽季切磋兩勁旅

移民移工共融大會 桃市府感謝在台貢獻助產值翻倍

川普：委內瑞拉若拒收移民 將付出難以估量代價

美執法人員突襲韓企電池廠引發寒蟬效應！韓籍員工「休假」避風頭

相關新聞

聯合國：越南受美關稅衝擊嚴重 對美出口恐銳減1/5

聯合國開發計畫署（UNDP）估計，美國自8月起對越南部分商品加徵關稅，恐導致越南對美出口大幅下滑近1/5，成為東南亞受影...

喬治亞州長將訪韓會現代高層 盼緩解美取締移民衝擊

媒體報導，美國喬治亞州州長將前往韓國，與現代汽車高層會面。外界認為，此行是為緩解本月稍早美國移民暨海關執法局突襲喬州現代...

南韓9月出口現疲態 美關稅「提前出貨」效應消退

南韓9月首20日出口大幅下滑，凸顯出美國調高關稅衝擊出口，對高度仰賴貿易的南韓經濟帶來麻煩訊號。

南韓商品輸美關稅暴增 上季被課稅收增幅…比去年Q4飆升46倍

最新數據顯示，在美國總統川普的關稅政策下，南韓輸美產品第2季被課徵的關稅比去年第4季暴增超過46倍，為美國主要貿易夥伴最...

美國主要夥伴最高！「這國」Q2對美出口關稅增幅大 台灣排亞洲第3

最新數據顯示，在美國總統川普的關稅政策下，南韓輸美產品第2季被課徵的關稅比去年第4季暴增超過46倍，為美國主要貿易夥伴最...

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

英媒9月19日報導，美國總統川普（Donald Trump）競選團隊有一位億萬富翁捐贈者利茲尤萊因（Liz Uihlein），她今年曾給員工發送電子郵件，內含一幅漫畫，描述川普和中國國家主席習近平打牌，其中美國總統聲稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。