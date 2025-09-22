喬治亞州長將訪韓會現代高層 盼緩解美取締移民衝擊

媒體報導，美國喬治亞州州長將前往韓國，與現代汽車高層會面。外界認為，此行是為緩解本月稍早美國移民暨海關執法局突襲喬州現代汽車與LG合資工廠引發的爭議與後續效應。

根據「亞特蘭大新聞憲政報」（Atlanta Journal-Constitution, AJC）今天報導，喬州州長坎普（BrianKemp）將於近期訪問韓國，與現代汽車（HyundaiMotor Group.）高層會談。

州長辦公室在本月8日、即移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）突襲事件發生4天後，發送電郵給現代汽車表示：「州長很快就會訪問韓國，希望安排會面。」郵件強調：「現代汽車是喬治亞州重要的投資與合作夥伴。」

本月4日，移民暨海關執法局突襲喬治亞州埃拉貝爾市（Ellabell）現代汽車與LG新能源（LG EnergySolution）合資電池廠，共475名工人被捕，其中包括317名韓國人。

儘管州長辦公室對「亞特蘭大新聞憲政報」表示，此次訪韓「在移民暨海關執法局突襲前就已開始討論」，但根據「亞特蘭大新聞憲政報」掌握的郵件內容，坎普在突襲事件發生後，才匆促安排了與現代的會晤行程。外界解讀這是因為事態升級成大規模拘留韓國人的事件，坎普才會試著親自出面處理。

這將是坎普任內第3次訪韓，但「亞特蘭大新聞憲政報」指出，此次訪問的氛圍與過往明顯不同。如今喬治亞州正尋求解決多項棘手問題，包括如何重新部署勞工回到現代汽車的工廠，以及如何平息韓國社會因突襲事件而惡化的輿論。

坎普訪韓的具體行程尚未公開，但外界推測，他可能會在10月底出席日本一場國際會議的前後，順道訪問韓國。